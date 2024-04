“Sebastián no salió”: Negro Piñera recordó cómo se enteró del trágico fallecimiento de su hermano

Fue el pasado 6 de febrero que la noticia del fallecimiento de Sebastián Piñera conmocionó a todo un país. El expresidente de Chile perdió la vida tras capotar su helicóptero en el Lago Ranco, Región de Los Ríos.

Su hermano, Miguel “Negro” Piñera recordó el fatídico momento en que se enteró de la muerte del exmandatario. En conversación con Julio César Rodríguez en el estelar Podemos Hablar, el cantante relató cómo fue la llamada que recibió ese 6 de febrero a las dos y media de la tarde.

“Me llama un amigo que estaba en el Lago Ranco, donde mi familia tiene casa. Sebastián estaba pasando un lindo momento, porque estaba disfrutando a sus nietos, 14 nietos, sus cuatro hijos y ya no estaba con la presión política. Estaba pasando un buen momento, estaba muy contento y me llamó un amigo y me dice: ‘Negro hubo un accidente en el helicóptero de tu hermano y tu hermano estaba involucrado’. Yo le dije ‘no puede ser, pero le dije ‘¿está todo bien?’”, partió narrando el empresario.

“Sebastián no salió a flote” fueron las palabras con que el músico se enteró de la magnitud de la noticia que estaba recibiendo. En ese momento se enteró de los tres sobrevivientes del accidente, entre ellos, su hermana Magdalena.

“Yo dije no, esto es imposible. Bueno, aún no lo creo y así es la vida”, expresó con pesar. “Dios lo llamó, pero no era su momento. Llamé a todos mis hermanos y a mi hermana y era verdad. Yo estaba en Santiago, estaba en mi casa solo. Ahí partí altiro a la casa de mi otro hermano, Pablo”, recordó el músico.

Finalmente, se refirió a lo complejo que ha sido aceptar el deceso de su querido hermano mayor.

“Sin comentarios, no se lo doy a nadie. La muerte de un hermano tan querido como era Sebastián, para mi, como un padre, (es) muy duro, muy difícil, no tengo palabras”, concluyó.