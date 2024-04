“Apoyo a los carabineros honestos y lamento sus injustas muertes”: Claudio Narea aclara su postura frente al estallido social

El exintegrante de Los Prisioneros, Claudio Narea, reflexionó tras el atentado terrorista ocurrido en Cañete contra tres carabineros, quienes fueron asesinados en una emboscada por causas que se investigan. Producto de ello, respondió contra quienes recordaron el estallido social y al “perro matapacos” como responsables del triple homicidio de los uniformados.

PUBLICIDAD

“Yo apoyé el estallido. No podía creer lo que estaba ocurriendo, la gente se había cansado de los abusos y reaccionó violentamente. No quemé nada ni participé en saqueos, como la gran mayoría de la gente. El asesinato de carabineros no tiene nada que ver con el 18/O”, recalcó el músico.

Recomendado

Además, agregó que “no me avergüenzo de ir contra los abusadores, que siguen vendiendo la pescada, desde las grandes empresas, el Congreso y los medios de comunicación”, resaltando que “a un delincuente o saqueador lo deben agarrar y a la cárcel, es lo justo. Pero un carabinero debe tener protocolos y eso es lo que no se vio. Parecían tan delincuentes como los demás. Hay videos”, criticó respecto al actuar de los uniformados durante las protestas sociales en Plaza Italia.

“Apoyo a los carabineros honestos”

Finalmente, recalcó que él está en contra del abuso de poder, pero no apoya en ningún caso los asesinatos de “carabineros honestos”.

“Estoy en contra de los carabineros (o pacos) que no hacen su trabajo de forma responsable y profesional. Un delincuente o un paco violento es lo mismo, que la justicia se encargue. Y sin embargo, apoyo a los carabineros honestos y lamento sus injustas muertes”.

Su publicación de igual forma sacó ronchas en redes sociales y generó debate con los cibernautas.

“Si tiene que ver desde ese momento partió el odio desenfrenado a una institución y el descalabro y ruina del país. Seamos justo y busquemos con claridad el origen la verdad es buena y muy necesaria”, escribió una usuaria.