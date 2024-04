“En total lucidez”: Katherine Orellana compartió conmovedor registro con su hijo tras perder la tuición

Katherine Orellana utilizó sus redes sociales para compartir un especial momento que vivió con su hijo, conmoviendo a sus seguidores y seguidores.

Cabe recordar que que la exparticipante de “Rojo” perdió la tuición de su retoño producto de sus adicciones, por lo que en estos momentos se encuentra en proceso de rehabilitación.

En este contexto, es donde la cantante expresó su felicidad de vivir este momento con su hijo.”No tengo palabras para expresar esta hermosa unión de mis amigos Michelle y Claudia”, comentó de entrada, refiriéndose al matrimonio de sus amigos.

“Lo que me tiene enormemente enamorada y llena de admiración es que hoy puedo vivirlo con mi hijo, Facundo, y en total lucidez, ver su cara, reírnos juntos, hablar de cosas que son de mamá e hijo, son impagables. Agradezco a mi Dios por mostrarme el amor genuino y sin pedir nada a cambio, más que el tenernos juntos, felices, amándonos a cada instante”, manifestó.

“Te amo hijo de mi vida. Gracias por ser tan único y enseñarme lo que es importante, aprendo día a día. Te amo infinito. Todo lo podemos, Cristo que nos fortalece”.

Para cerrar su publicación, Kathy mandó un mensaje a los recién casados, quienes fueron parte importante de este momento: “Gracias amigos por este bello matrimonio. Por atenderme con mi hijo, por regalonearme, por ser como son. Dios siempre está con ustedes… Gracias!”, cerró.

Este hecho generó varias reacciones entre los cibernautas, quienes se alegraron de este reencuentro de Kathy con su hijo: “Te felicito bella Katy, me alegro mucho que estés con tu bello hijito”; “Querida Katty, no sabes cuánto me alegra ver cómo avanzas de la manito de Facu”; “Qué lindo verte bien”; “Verte en compañía con tu hijo es lo más hermoso, sigue adelante”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.