“Estoy bloqueando a todos”: Ariel Osses defendió a Kneza tras desubicados comentarios en contra de su excompañero de “Yingo”

Ariel Osses tuvo que salir en defensa de Kneza, esto luego de los fuertes comentarios que lanzaron en contra de su amigo y excompañero de “Yingo”.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el extinto programa juvenil de Chilevisión y hace un par de días tuvieron su esperado reencuentro luego de más de una década sin verse los rostros.

En este contexto, Ariel decidió compartir una imagen junto a Julio Canessa, quien ahora se encuentra alejado de lo que es los medios de comunicación y el mundo de las redes sociales.

“Bkn verte después de 15 años hermano”, señaló la exfigura televisiva en su cuenta de Instagram, adjuntando fotografías de su reunión y también algunas de cuando eran unos jóvenes pokemones.

Los fuertes comentarios

Eso sí, los cibernautas se lanzaron en contra del aspecto físico de Kneza, haciendo alusión que estaba “irreconocible” y preguntándose qué le había pasado.

Ante tal situación, Ariel alzó la voz y salió en defensa de su excompañero de programa y además le hizo un llamado a sus seguidoras y seguidores.

“Repitan conmigo… ‘No debo opinar de cuerpos ajenos’. Estoy bloqueando a todos los comentarios desubicados”, expresó el influencer.

Finalmente, el exintegrante “Yingo” recibió el apoyo de varias personas que utilizan la red social, quienes destacaron la actitud de Osses y además, recordaron que ellos eran sus amores platónicos de la infancia.

“La gente no aprende”: “Que onda los comentarios... sino es tu cuerpo, no opines”; “Que bkn es ver que se reencuentren, yo amaba Yingo”; “Cuántos recuerdos en una sola foto”; “Kneza y Elfi... amor a esos reencuentro. Hagan una junta Yingo”; “15 años! Pensé que se veían seguido pero me alegro que se reencuentren”; “Que lata tener que aguantar tanto comentario penca, preocupados del físico de otros. ¡Sociedad penca!”; fueron algunos de las opiniones de los cibernautas.