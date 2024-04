Evelyn Matthei viaja a Estados Unidos para reunirse con expertos en seguridad tras recientes incidentes en Chile

Durante la mañana de hoy, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sorprendió al anunciar a través de sus redes sociales que se encuentra de visita en Estados Unidos. En sus declaraciones, Matthei expresó que “han sido días tremendamente duros para nuestro país, por eso, no había tenido la oportunidad de contarles”.

Matthei, quien ha sido presentada como una posible candidata de su sector para las próximas elecciones presidenciales y ha liderado las preferencias en las últimas encuestas, reveló que se encuentra en Estados Unidos para reunirse con expertos en materia de seguridad y orden público.

La alcaldesa señaló que ha decidido tomarse unos días para “poder reunirme con diversos expertos en materia de seguridad y orden público”. “Soy una convencida de que la experiencia de otros modelos de éxito se puede replicar en nuestra realidad”, afirmó Matthei en sus redes sociales.

¿Con miras a La Moneda?

Este anuncio llega apenas días después del trágico fallecimiento de tres carabineros en una emboscada en Cañete, ocurrida la madrugada del sábado. Hasta el momento, Matthei no ha entregado más detalles sobre sus reuniones en territorio estadounidense.

La visita de la alcaldesa a Estados Unidos ha despertado diversas especulaciones sobre las posibles estrategias que podría implementar en materia de seguridad en Chile, así como sobre su eventual participación en el escenario político nacional.

Allí mismo recibió el apoyo de varios de sus seguidores que ya la ven como una opción para la carrera presidencial.