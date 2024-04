“Estamos viviendo en un país inseguro”: Daniela Aránguiz publica mensaje sobre delincuencia en el país tras violento asalto a estilista en Chicureo

“Paso por aquí a decirles que estamos viviendo momentos indignantes como país”, con estas palabras comienza el video que publicó la panelista de farándula, Daniela Aránguiz, en el que comentó la dramática situación que vivió durante la tarde noche de este lunes su amigo, el estilista Jean Bohus, luego de ser asaltado en el estacionamiento de un supermercado en Chicureo.

PUBLICIDAD

Jean Bohus -conocido en el mundo del espectáculo por asesorar a varias celebridades-, publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda, minutos después de haber sido asaltado, recibiendo una puñalada y una herida de bala durante el robo de su vehículo en la comuna de Colina.

Recomendado

El hecho, ha sido comentado ampliamente en varios programas de televisión y generó indignación, siendo ampliamente viralizado en redes por la violencia y lo impactante de las imágenes.

“Qué nivel de inseguridad estamos viviendo como país”

En ese contexto, Daniela Aránguiz publicó durante la mañana de este martes dos videos en sus historias de Instagram donde comentó el hecho, rechazando lo ocurrido y haciendo una reflexión sobre la delincuencia y la inseguridad que se vive en algunos sectores del país.

“Acabo de llegar de ir a dejar a mis hijos al colegio y paso por aquí a decirles que estamos viviendo momentos indignantes como país, no hay seguridad, ayer uno de mis mejores amigos fue asaltado a las 7-8 de la noche en el supermercado. Chiquillos, eso es lo que yo no puedo entender. Cómo no podemos ir al supermercado, qué nivel de inseguridad estamos viviendo como país”, dijo Daniela Aránguiz en el registro que subió a sus historias.

A esto, añadió que “a mi amigo le rompieron el auto, le sacaron sus cosas, no les bastó y lo esperaron a que llegara para poder robarle su auto y lo del auto es material chiquillos, pero estamos viviendo un nivel de agresividad terrible, yo no puedo creer cómo puede ser posible una cosa así, qué inseguridad más grande lo que estamos viviendo como país”.

Finalmente cerró apuntando que Jean Bohus se encuentra estable y fuera de riesgo vital, sin embargo puntualizó que “este trauma lo va a tener para toda la vida, por eso pido que por favor pongamos un poco más de ojo, andemos con cuidado, estamos viviendo en un país inseguro”, cerró.