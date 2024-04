Estilista de los famosos, Jean Bohus, reveló fuertes detalles de su violento asalto: lo hirieron por defender a su madre

Durante la noche de este lunes, el estilista Jean Bohus impactó a sus seguidores y seguidoras en redes sociales tras publicar que fue víctima de un violento asalto en Chicureo.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del supermercado Jumbo mientras se encontraba junto a su madre, en donde terminó con una lesión cortopunzante y un impacto de bala.

“Solo entré unos minutos y dejé mi jeep cerca de la entrada principal, lo cual era seguro a simple vista. Luego veo que me reventaron el vidrio y robaron todo, pero el auto estaba ahí”, comenzó explicando Jean a Página 7.

“Cuando estaba hablándonos la gente de seguridad de Jumbo y del street center, para comentarnos que tenían las cámaras de ese hurto, veo que se estaciona una camioneta gris con 4 tipos dentro. Cuando me doy cuenta de que algunos estaban con capucha, entendí que algo pasaría”, añadió.

En ese momento, el peluquero corrió hacia su mamá para sacarla del auto, sin embargo, los sujetos lo acorralaron contra un muro, amenazándolos con cuchillos y un arma de fuego.

Quería defender a su madre

Según las palabras del estilista, en ese momento solamente pensaba en proteger a su madre de los delincuentes. “Comencé a defender a mi mamá y forcejear con ellos para quitársela y poder liberarla. Cuando lo logré, seguían pidiéndome las llaves, que no les pasaba. Ante eso, el tipo me disparó en la pierna, para luego empujarme al suelo”, recordó.

A pesar de que Jean les entregó las llaves de su vehículo, de igual manera, los sujetos lo apuñalaron en el abdomen.

“Hubo disparos al aire y mucha violencia”, expresó, revelando que solamente recuerda que logró quitarle la capucha a uno de los delincuentes y ver su rostro.

Por otra parte, el estilista aseguró que la seguridad del lugar “no hicieron nada, nos dejaron solos a vista y paciencia de todo el público que miraba desde lejos. No me trajeron ambulancia mientras me desangraba dentro del supermercado”.

“El personal solo miraba... Ellos no actuaron bien. Carabineros tuvo que llevarme en la patrulla a la clínica, tirado en la parte trasera, porque la ambulancia nunca llegó”, relató.

Actualmente, el profesional se encuentra internado en un recinto de salud, y debe seguir un protocolo de internación por agresión de armas.

Eso sí, aclaró que su salón sigue funcionando con normalidad, pues “cuento con un equipo de toda mi confianza”.