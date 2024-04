Un exfutbolista: Revelan quién causó los celos de Jorge Valdivia y supuesta agresión a Daniela Aránguiz

Durante la entrevista que Daniela Aránguiz dio el viernes pasado al programa Podemos Hablar de CHV desclasificó episodios de violencia que vivió con su exmarido Jorge Valdivia, producto de los celos.

“Fui una mujer que me callé muchas veces de los golpes de Jorge Valdivia y me estoy haciendo cargo de mis palabras, porque tengo documentos que afirman lo que estoy diciendo, documentos no del año pasado, sino del 2010. Me callé por mi familia, por proteger a mi familia, me callé por mis hijos, pero ya no aguanto más y cuando me quiero callar, me buscan, conociéndome”, contó en conversación con Julio César Rodríguez.

Según reveló, producto de la pelea terminó en una clínica " bien conocida en Chile”, lugar donde los médicos dejaron constancia que “‘ella tuvo una pelea con su esposo, no quiere llamar a carabineros, se niega, se niega poner una denuncia’”.

Si bien, no quiso entrar en detalles, fue en el programa Que te lo digo de Zona Latina donde desclasificaron quién habría sido el hombre que generó los celos de Valdivia, provocando la primera pelea con su exmujer, hace 14 años atrás.

Revelan tercer hombre involucrado

Todo habría surgido al interior de una discoteca “del sector alto”, contó el periodista Sergio Rojas, donde Daniela Aránguiz se habría encontrado con Manuel Neira, exmarido de Pamela Díaz.

Ahí comenzaron a mirarse desde la distancia, ella en el VIP y él en la pista de baile, lo que provocó la furia de Jorge Valdivia, quien habría “sacado a empujones” a Aránguiz del centro nocturno.

Tras ello, habría desencadenado una agresión intrafamiliar que terminó con la exchica Mekano internada.

“Manuel Neira es el causante de los celos de aquella noche de Jorge Valdivia, que terminan con Daniela Aránguiz en una clínica del sector alto de la capital”, señaló el animador.