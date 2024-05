Se hizo un tatuaje en el cuello, pero no fue lo que imaginó y al verlo rompió en llanto

Sofia Peleteiro, una joven argentina, compartió en su cuenta de TikTok su mala experiencia cuando acudió a hacerse un tatuaje en el cuello. Ella quería realizarse un tatuaje pequeño, muy sutil de un fueguito. Sin embargo, el resultado final no fue el que había imaginado, terminó en shock y en un mar de llanto.

En el video mostró una conversación con su mejor amiga por WhatsApp en el que le mostraba lo ocurrido. “Mirá amiga, yo me quería tatuar esto, que no es muy complicado, me iba a quedar flama y mirá lo que me hicieron. No paro de llorar”, decía en la nota de voz mientras lloraba desesperadamente.

Antes le envío una foto de cómo debía quedar el tatuaje que era en forma de llamas de fuego, justo en la mitad del cuello. “Me quedó un pasto largo sin cortar, parece que me sale pelo del pecho”, decía al mostrarle el resultado final.

Su video de hizo viral rápidamente, incluso medios locales lo reportaron. Dijo que no esperaba la repercusión que tendría en clip. La joven mostró la reacción de su abuela al ver que salía en la televisión por esa historia. “Muero, impactaste como artista”, dijo su familiar.

No pagó por el tatuaje

En otros videos respondió algunas preguntas de los usuarios que llenaron de comentarios el video que lleva casi 6 millones de reproducciones y más de 400 mil “likes”

Aclaró que no pagó el tatuaje. La persona que le realizó era un amigo de su amiga. “Vi que a ella la tatuó bien, yo confié. Se hizo cargo y aceptó que me hizo una cagada”, mencionó.

El tatuaje no se quedará así, la argentina explicó que está hablando con un estudio profesional para que lo tapen, descartó eliminarlo con láser.