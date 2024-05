Claudio Reyes opinó sin filtro de “El Antítodo” de Fabrizio Copano: “No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar”

Sin filtros fue la crítica que realizó el humorista Claudio Reyes, sobre el programa “El Antídoto” de Fabrizio Copano, quien en conversación con Willy Sabor en “La hora de tu podcast” simplemente lo despedazó.

“Una vez dije, si voy a opinar, lo voy a mirar… No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar. No le encontraba patas ni orejas, y están mis amigos ahí, Kurt Carrera, la Ina Sáez… dije conch…”, señaló el intérprete de Charly Badulaque sobre el espacio de humor.

En la conversación, Claudio Reyes además apuntó que el programa que va los días viernes a través de Mega, a su juicio simplemente no es bueno y no tiene espacio para mejorar.

“Una kermesse de colegio a las que me han invitado, era diez veces mejor que esa hue…”, indicó sin pelos en la lengua.

Luego de todo esto, Willy Sabor intentó darle algún punto al espacio de Fabrizio Copano, señalando que probablemente con el tiempo va a ir mejorando, pero Reyes no dio pie atrás y no dio espacio a la duda, apuntando que “podrán darle unos treinta años de rodaje y a lo mejor agarran…”, dijo.

En tanto, al ser consultado sobre la falta de espacios de humor en la televisión actual, Claudio Reyes señaló que por ejemplo, Morandé con Compañía fue mal juzgado en su momento y que la gente “está pidiendo” que regrese.

“Ahora la gente está pidiendo ese programa, mira lo que es la vida, cuando tanta gente para el estallido delictual, que las mujeres, que no sé qué… Si ese es el alma de nuestro Chile, la idiosincrasia nuestra, la picardía, el ingenio, la talla, el humor y las mujeres. Si las mujeres fueron creadas pa’ qué...”, cerró diciendo sobre el tema el actor y humorista.