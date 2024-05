“Estas son las misiones que tenemos que ganar”: Paolo Meneguzzi se conmovió con la extensa caminata de madre de niño con distrofia muscular de Duchenne

Hace unos días el cantante italiano Paolo Meneguzzi, sorprendió al presentarse de manera “desenchufada” en pleno Paseo Ahumada en el centro de Santiago, lugar donde cantó algunas de sus más recordadas canciones frente al lugar donde estuvo la querida Feria del Disco, y durante las últimas horas volvió a conmover en las redes sociales al ayudar a visibilizar la lucha de Camila Gómez, quien camina desde Chiloé a Santiago para visibilizar la dura enfermedad que vive su pequeño hijo Tomás.

Esto, porque según contó el propio Paolo Meneguzi -que ha estado presentándose hace días en varios lugares de Chile-, quedó impactado con la historia de la enfermedad de Tomás y la travesía que emprendieron sus padres para generar consciencia y además lograr reunir los $3.500 millones que vale el medicamento que necesita para su tratamiento.

Así, a través de su cuenta de Instagram, el cantante italiano dio cuenta de la fallida idea que tuvo para reunirse con Camila Gómez, a quien quería conocer durante su paso por Puerto Varas, sin lograr encontrarse con ella. Sin embargo, cuando iba camino a Temuco la vio en la ruta y no dudó en bajarse del vehículo que lo trasladaba y caminar con ella, grabando un video para ayudarla en su misión.

Travesía desde Chiloé a Santiago

“Ayuden con una donación y compartan este video”

“Estaba en Chiloé en mi concierto y un señor me pidió “un saludo para Tomás” y me cuenta un poco de la historia de Tomás. Compartiendo el video me etiquetan, y en el instagram @tomas_contra_duchenne veo lo del camino que están haciendo en lucha por su hijo y de la junta de dinero y de la posibilidad de ayudar al pequeño”, escribió Paolo Meneguzzi en su cuenta en la red social.

A esto añadió que “pensé invitarlos a mi concierto para hablar con todas mis fans y el público y poder ayudarlos de alguna manera, pero lamentablemente ya estaban en Frutillar. Y hoy! El increíble destino hace que en la van que vamos camino a Temuco donde tengo el concierto esta noche, escucho a la Caro que grita ‘ahí van los padres de Tomás caminando!!!’, Me asusté… pedimos de imediato al chofer parar en la mitad de la carretera, y nos bajamos al encuentro de estos increíbles padres”.

Luego, Meneguzzi pidió ayudar “con una donación, y compartan este video lo mas posible”, mientras que en el video se ve cómo camina junto a Camila Gómez, puntualizando en medio del viento y la lluvia que “llamamos a todas las fans chilenas que tengo y todos los fans que tengo, aquí apoyando a Tomás en la misión de su madre, y hacemos que este reel llegue a ser viral porque necesitamos juntar mucho dinero para la salud de Tomás. Por favor ayudemos, ayudemos a esta mamá, se lo merece por tener tanto coraje. Estas son las misiones que tenemos que ganar en la vida”, cerró emocionado.

Revisa aquí el video de Paolo Meneguzzi: