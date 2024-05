Hombre llegó a su casa tan borracho que mujer tomó radical decisión: el único que lo apoyó fue el perrito

Un hombre llegó a su casa y su esposa no lo dejó entrar. Pero no sólo por eso se hizo viral, sino por el estado en el que estaba. El sujeto iba sumamente borracho y se quedó plácidamente dormido afuera de la puerta.

Por más que tocó la puerta no hubo caso, la mujer se negó a dejarlo pasar, pero el que sí le dio la bienvenida por el perro de la familia, que lo empezó a lamer al reconocerlo, y lo quería hacer reaccionar.

¿Y cómo quedó todo esto registrado? bueno, porque la hermana de la dueña de casa iba justamente a su casa, cuando se encontró con el cuñado botado en el suelo.

La joven contó que en un primero momento no reconoció a su cuñado y pensó que se trataba de algún desconocido. “Encuentras un extraño afuera de tu casa, pero es tu cuñado, solo que tu hermana NO QUISO ABRIRLE por venir borrashooo”, escribió la mujer en la cuenta de Tiktok.

Las reacciones de las redes

“Por supuesto que las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Yo lo baño, le pongo su pijama y a dormir. Aunque esté molesta no puedo dejarlo así”; “mi esposo cuando llega siempre lleva a un amigo porque a él no le abren su casa yo tampoco pero ya no duerme solo”; “durmiendo en la sala si lo dejaría, pero en la calle no! Tantos peligros que hay en las calles. No quisiera arrepentirme después”, “Nosotros dejábamos a mi papá afuera de la casa, porque si entraba siempre había pleito y mi mamá siempre salía golpeada”; “Con que entre a la casa basta ya si duerme en el sillón, en la silla, en el baño dnd quiera pero ya esta dentro de casa”; son algunas de las reflexiones que le dejaron al registro.