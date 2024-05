Hotelera se gana una jugosa e inesperada propina en dólares gracias a su gato: ¿Qué hizo el felino?

Cuando pensamos que habíamos visto todo sobre los gatos surge una nueva historia que demuestra lo contrario. En esta oportunidad se viralizó una anécdota que nada tiene que ver con una ambiciosa pirueta o ingenioso escondite, si no con dinero.

A través de TikTok, la propietaria de un hotel en Buenos Aires se robó las miradas al contar la increíble anécdota de su mascota con una huésped estadounidense. “En los 30 años de hotelera nunca le pasó algo similar”, es el título del video viral.

El gato anfitrión. Foto: TikTok @nerjisdhadamus1

El gato anfitrión

Según comentó la hotelera, al partir la turista le dejó 100 dólares de propina. Y no precisamente por su atención, si no por la de su encantador gato Gucci; quien acompañó a la visitante durante toda su estadía. “POV: Tu mamá tiene un hotel y huéspedes dejaron 100 USD de propina para el gato de la casa”, escribió su hija Nerjis Dhadamus, quien no dudó en compartir la graciosa y a la vez tierna historia.

“Tenemos un gato blanco y negro que duerme con todos los huéspedes y teníamos una americana. Gucci solía dormir cada noche con ella y recién vino a buscar su maleta y me dijo: ‘con eso cómprate dulces para tratar bien a mi Gucci’”, expresó la propietaria de origen belga en medio del asombro.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo de quienes felicitaron a Gucci por aportarle un sello diferenciador al hotel boutique ubicado en la capital porteña. “Gucci sacando adelante el negocio familiar”, “Pollito para Gucchi”, “Gucci aportando a la economía”, “Gucci sabe chambear, tiene su encanto jiji”, “La compañía no tiene precio, pero la huésped igual se lo quiso reconocer”, “Gucci debe ser el administrador del hotel”, “Qué lindo Gucci, el mejor anfitrión sin duda”.