Boxeador “noqueó” a hombre que agredía a una mujer en un cine de España: “A un maltratador hay que pararlo como sea”

Dos hombres protagonizaron un tenso altercado en un cine de la ciudad de León, España, el pasado 1 de mayo. Fue alrededor de las 17:00 horas que el boxeador profesional Antonio Barrul se vio envuelto en una pelea fuera del cuadrilátero, la que se desencadenó luego de que presenciara un acto de violencia doméstica.

En específico, los hechos ocurrieron mientras se proyectaba la recién estrenada película “Garfield”, razón por la que la mayoría de los presentes en la sala eran familias y sus hijos. La tranquilidad de la función se vio interrumpida por los gritos y amenazas de un sujeto que estaba agrediendo verbalmente y físicamente a su pareja, según declararon testigos del incidente.

Fue en ese momento que el conocido boxeador Antonio Barrul, quien se encontraba en la sala de cine junto a su familia, decidió intervenir con la intención de detener al agresor. Tal como se puede ver en el video capturado por los presentes, el luchador profesional se levanta de su asiento y se dirige hacia el sujeto, con el objetivo de detener la agresión que este estaba profiriendo hacia la mujer.

La situación alcanzó su punto crítico cuando el agresor, después de minutos de agresión verbal, desafió al boxeador a pelear. “Baja, perra”, gritó el hombre, incitando a Barrul a enfrentarlo.

A pesar de las provocaciones, el boxeador inicialmente se negó a participar en la pelea, explicando que estaba con sus propios hijos en el cine. Sin embargo, ante la insistencia del agresor y la escalada de la situación, finalmente se vio obligado a defenderse.

El enfrentamiento fue breve pero intenso, con Barrul lanzando una serie de golpes que dejaron al agresor noqueado en el suelo en cuestión de segundos. Mientras algunos espectadores alentaban al boxeador, otros abandonaban la sala con sus hijos, perturbados por la violencia presenciada.

Revisa el video que se ha viralizado:

Toda España con Antonio Barrul, el boxeador que ha callado la boca a un gilipollas en un cine pic.twitter.com/gYWgLejYXO — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) May 5, 2024

“No podía presenciar una agresión y no hacer nada”

Tras el incidente, Antonio Barrul salió a explicar su actuar a través de sus redes sociales. “Veo esas imágenes y se me pone un nudo en el estómago... No se justifican en ningún caso pero no podía presenciar una agresión y no hacer nada”, declaró el boxeador, conocido como el ‘Volcán’, al referirse al momento en que intervino para detener la agresión.

“La violencia no tiene justificación pero a un maltratador hay que pararlo como sea”, sostuvo Barrul.

Según la declaración del boxeador todos los presentes en el recinto presenciaron una serie de amenazas, insultos y golpes por parte del sujeto hacia la mujer, lo que lo llevó a actuar. “(El hombre) agarró el cuello de la mujer, empezó a forcejear e incluso soltó un golpe al aire que acabó impactando contra una de las niñas que se encontraban en la sala viendo la película”, relató.

Ante esta situación admitió que le “ardía la sangre”, por lo que no pudo evitar intervenir. Cabe destacar que, hasta ahora, no se sabe si este incidente podría afectar su carrera profesional.