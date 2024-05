Kelly Montaño confirmó su ruptura con “Tatón” Púrpura y lo acusó de maltrato psicológico

La conductora del programa “En Boga con Kelly”, y modelo colombiana, Kelly Montaño, confirmó públicamente el quiebre de su relación con Alberto “Tatón” Púrpura. La pareja, que había sido centro de atención debido a su diferencia de edad de 41 años, puso fin a su relación de más de 5 años.

En una reciente conversación con FMDOS, Montaño se sinceró sobre los motivos detrás de esta decisión. Según sus declaraciones, la falta de apoyo por parte de Púrpura para cumplir sus sueños y metas profesionales fue determinante en la ruptura. “Empecé con el tema de mi programa y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé a él con sus proyectos”, expresó la colombiana.

“Doy fe de que el maltrato psicológico existe”

Pero más allá de estas diferencias profesionales, Montaño hizo una declaración que generó gran revuelo al asegurar que vivió maltrato psicológico por parte de Púrpura: “De un momento a otro yo dije ‘bueno, no hay apoyo, esto ya no da para más’, y ahí vinieron las inseguridades por parte de él. Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y dije ‘ok, hasta aquí y chao’”, dio a conocer la modelo.

En medio de esta situación, la joven de 28 años también compartió que ahora, tras la soltería, se encuentra 100% dedicada a sus proyectos actuales y planes a futuro. Incluso dio a conocer que junto a una amiga tienen planes de crear “una agencia de modelos para formarlas de manera internacional”.

“A mi familia y a mi expareja ya les he dedicado el tiempo suficiente, creo que en esta oportunidad necesito darme tiempo para mí y para lograr mis cosas. Si una persona no te suma entonces que no te reste”, agregó Montaño, dejando claro su determinación de priorizarse a sí misma en este nuevo capítulo de su vida.

“No hay mejor inversión que la que uno hace para uno mismo”, concluyó la colombiana.