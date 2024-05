Lobo marino no encontró mejor lugar para pasar el frío en Valdivia: se subió al capó de un colectivo y se hizo viral en TikTok

En Valdivia, capital de la región de Los Ríos, es habitual ver a los lobos marinos paseando por la costanera, salir a la calle e incluso tomar el sol en los lugares más impensados, lo que ya no llama la atención de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, durante los últimos días uno de estos animales fue visto tomando un descanso nada menos que en el capó de un colectivo, imagen que se viralizó rápidamente.

La fotografía del lobo marino arriba del capó del vehículo -que se encontraba estacionado en la costanera de Valdivia- se difundió por TikTok, mismo medio por el cual la dueña del automóvil se enteró del hecho, lo que en un principio fue preocupante por los daños que podía tener el vehículo tras el “descanso” del enorme animal.

“Lo encontré cómico, me di cuenta por TikTok y me reí, pensé que se parecía a mi auto. No fue hasta que vi la patente que me di cuenta de que, efectivamente, era mi colectivo el que tenía al lobo marino encima”, dijo la dueña del automóvil, Jessica Fernández, al diario Las Últimas Noticias.

En conversación con el medio, Jessica Fernández agregó que no tiene mucho más que hacer que tomarse la situación con gracia. “Me lo tomo con gracia porque son animales comunes del sector de la costanera, no hay mucho que hacer”, indicó con resignación.

En tanto, sobre los daños que pudo tener el colectivo tras el momento de descanso del lobo marino en la costanera en Valdivia, la dueña del automóvil apuntó que era su hijo quien estaba manejando el automóvil, el que dejó estacionado en el lugar mientras iba a buscar un repuesto para una de las ruedas, sin percatarse que el enorme animal había estado sobre él.

“Al darnos cuenta por las redes sociales, revisamos y menos mal que no era nada grave, solo se hundió un poco el capó, pero se soluciona rápido”, explicó la mujer.