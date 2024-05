“Lloré”: Personas llegaron a la casa de Mariana Derderián para dejarle flores tras fallecimiento de su hijo de 6 años

Durante estas últimas horas, diversas personas han llegado hasta las afueras de la casa de Mariana Derderián en la comuna de Vitacura, región Metropolitana, para dejar sus condolencias a la familia de la actriz tras el fallecimiento de su hijo de 6 años.

Cabe recordar que la vivienda de la comunicadora se incendió en la madrugada del día miércoles, dejando a un muerto -el menor- y a su expareja, el periodista Francisco Aravena, en estado de coma inducido luego de sufrir quemaduras en sus vías respiratorias luego ingresar a la casa para intentar salvar a su hijo de las llamas.

En este contexto, es donde cerca del mediodía, varios ramos de flores habían sido dejados en la vivienda afectada.

Las muestras de cariño

Una de las personas que llegó hasta la casa de Mariana fue Lorena Astorga, vecina del sector, quien quiso empatizar con la situación.

“Como mamá no puedo sentirme ajena, lloré, aunque no lo conozca personalmente. Como familia pasé por algo similar, sé lo que están pasando, entonces, estas muestras de cariño, aunque ella no las pueda ver físicamente, quizá la energía le pueda llegar de una u otra manera”, señaló la mujer en el matinal “Buenos Días a Todos”.

“Lo hice de manera improvisada, son flores que yo tenía en mi casa y las tomé, las envolví con cariño y las traje. Como digo, no podía quedar ajena a este dolor, más como mamá”, añadió.

Asimismo, la actriz María Jesús Bauerle, hija de Patricio Bauerle, quien condujo el programa radial “La comunidad sin anillo” con Mariana Derderián, también llegó al frontis de la casa de su colega.

“Le vine a dejar un ramito, creo que nadie se espera pasar por esto, vengo en nombre de mi papá que conocía a la Mariana. Es un difícil momento, muestras de cariño no más. Yo creo que mucha gente va a venir a dejar un presente”, señaló la joven al medio ya mencionado.