Mon Laferte llenó el mítico Madison Square Garden en Nueva York: “Las únicas lágrimas que tuve fueron de felicidad”

“Hoy puedo celebrar que tuve mi primer Madison Square Garden sold out!”, con estas palabras la cantante chilena Mon Laferte compartió su emoción con sus miles de seguidores en Instagram, donde subió una serie de imágenes de lo que fue su presentación en el icónico escenario de Nueva York, Estados Unidos, el que estuvo totalmente lleno.

El concierto de Mon Laferte en el Madison Square Garden fue el pasado martes 7 de mayo, lugar donde la chilena se presentó en el marco del tour de su nuevo disco Autopoiética, escenario al que además invitó a la cantante mexicana, Ximena Sariñana.

Mon Laferte recuerda su primera vez en el Madison Square Garden

Así, a través de su publicación en Instagram, Mon Laferte también tuvo un momento para recordar que la primera vez que se presentó en el Madison Square Garden fue acompañando al colombiano Juanes, celebrando hacerlo años después en solitario y agotando las entradas.

“Hace un par de años de gira con mi querido Juanes, me tocó cantar en el Madison y esa noche después del show lloré por un hombre que no valía mis lágrimas, hoy puedo celebrar que tuve mi primer Madison Square Garden sold out! Y las únicas lágrimas que tuve fueron de felicidad. Gracias New York”, escribió Mon Laferte.

En las imágenes que acompañaron su publicación además se ve el lugar lleno durante el concierto, a ella presentándose y finalmente aparece la cantante usando una de las clásicas coronas que venden en Nueva York, imitando a la Estatua de la Libertad.

El Autopoiética Tour llevará a Mon Laferte durante todo el mes de mayo a distintas ciudades de Estados Unidos, presentándose en diversos escenarios, mientras que durante el mes de junio, irá con toda su gira a varios países de Europa, según el calendario que tiene la cantante en su sitio web.