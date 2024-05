Carla Jara y su hijo embarcan hacia Brasil para conocer a Karol G: “Siempre juntos”

La conocida ex chica Mekano y ahora influencer Carla Jara, ha anunciado en sus redes sociales un emocionante viaje junto a su hijo, Mariano Kaminski, hacia Brasil. ¿El motivo? Conocer a la reconocida cantante colombiana Karol G, quien se encuentra en ese país como parte de su gira “Mañana será bonito”.

La noticia llega en un momento significativo para Jara, quien ha estado en el centro de la atención mediática debido a su reciente separación de su exesposo, Francisco Kaminski, tras acusaciones de infidelidad por parte de la influencer hacia él con Camila Andrade.

“Siempre juntos. Nos vamos a ver a Karol G”, expresó Jara en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía de ella y su hijo desde el Aeropuerto de Santiago, dejando en claro su entusiasmo por este encuentro.

La conexión entre Carla Y Karol

La conexión entre Carla Jara y Karol G se remonta a los conciertos que la cantante ofreció en Chile, donde se viralizó un video de una amiga de Jara transmitiéndole el espectáculo por medio de una videollamada. En la pantalla del celular de la amiga de la exchica Yingo, se observaba a Jara disfrutando y cantando los éxitos de Karol G, lo que emocionó a la propia artista colombiana.

“Carlita! No te conozco pero con esto puedo ver que tus Amigos te aman”, escribió Karol G en una historia de su cuenta de Instagram al compartir el video viral.

Ante esta reacción, Jara comentó recientemente: “Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir”, destacando la sorpresa y emoción ante el gesto de la famosa cantante.

El encuentro entre Carla Jara, su hijo Mariano, y Karol G promete ser un momento lleno de emociones y conexiones, reafirmando la importancia de la música y la admiración mutua en estos tiempos de cambios y nuevas experiencias.