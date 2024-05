Modelo ocultó por 12 años que era sorda: debía leer los labios de fotógrafos y directores

Georgia Meacham es una modelo inglesa, cuya historia ahora da la vuelta al mundo. Porque luego de salir en Vogue y tener una carrera prolífica, salió a la luz el secreto que ocultó por años: que era sorda.

The Sun cuenta la historia de la mujer que ahora tiene 30 años y que desde los 17 meses de edad la obligó a usar audífonos, debido a que nació “moderadamente” sorda.

Pero la modelo decidió no contar esto al entrar al mundo del modelaje, incluso en los momentos en los que trabajó con reconocidos artistas como Tinie Tempah, Cheryl y One Direction, quienes la contrataron para aparecer en sus videos musicales.

Georgia al esconder esto, debía leer los labios de fotógrafos y directores, a menudo teniendo que adivinar lo que se decía.

“El modelaje representaba un nuevo capítulo en mi vida; deseaba volver a definirme. Pensé que esconder mis audífonos me haría más exitosa como modelo. Iba a las audiciones con el cabello suelto, porque nunca había visto modelos usando audífonos. En las sesiones de fotos, rápidamente me quitaba los audífonos y los guardaba en mi bolso; realmente los odiaba”, confesó al medio británico.

Llegó hasta el cine

Luego de cinco años en la industria del modelaje, Georgia decidió incursionar en la actuación, incluso apareció en películas como ‘Bridget Jones’ Baby’ y ‘Wonder Woman: 1984′.

“Ocultar mi discapacidad ha sido una de las cosas más agotadoras que he hecho en mi vida, pero estoy muy emocionada de comenzar mi nueva vida”, dijo la modelo.

Agregó que “la gente probablemente me mira y piensa ‘modelo rubia alta que no tiene ningún problema’, pero quiero mostrarle a la gente que la discapacidad no tiene una apariencia determinada”, puntualizó.

“Las personas sordas ya sufren algo llamado ‘fatiga de la sordera’, porque necesitamos más capacidad cerebral para escuchar lo que dice la gente (...) Me estaba esforzando hasta el fondo, tratando de ocultar este secreto mío”, contó, al mismo tiempo que indicó que desde que dio a conocer su condición, no ha hecho ningún otro trabajo de modelo ni como actriz.