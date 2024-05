“Lamentablemente no hay un diagnóstico claro”: Vanesa Borghi actualiza su estado de salud tras ser hospitalizada

Vanesa Borghi internada y preocupada: "No estoy bien"

Hace un par de días que Vanesa Borghi preocupó a sus seguidores en redes sociales tras subir una fotografía hospitalizada en un centro de salud.

“Hoy no estuve nada bien, asustada por un terrible dolor fui a urgencias. Por suerte, el bebé está bien pero no se descarta un posible cálculo pequeño en el riñón y por lo mismo la intensa molestia que sentía”, reveló la comunicadora el pasado miércoles, a través de su cuenta de Instagram.

Ahora, la modelo ya está de vuelta en su hogar, aunque aún se ha mantenido con algunos dolores. Sin embargo, se le permitió seguir con su trabajo y rutinas diarias.

En entrevista con LUN, la modelo informó que “lamentablemente no hay un diagnóstico claro”, aseguró de entrada sobre su malestar, el cual en primera instancia se asoció a cálculo en el riñón.

Sobre esta primera hipótesis, indicó: “Si hay uno pequeño, tengo que expulsarlo de forma natural”.

En este sentido, la exMorandé comentó que “tuve que volver a la casa, aunque con menos dolor porque me pusieron un analgésico intravenoso, pero movilizándome y trabajando con precaución”.

¿Cómo está su bebé?

En la conversación con el medio, Vanesa también se refirió a las condiciones que se encuentra su bebé, en donde explicó que “no es un embarazo de riesgo, no hay ningún inconveniente, está creciendo fuerte y sano (...) nuestro doctor nos dijo que son embarazos distintos y este bebé está perfecto, por suerte ya está grandote”, comentó.

Eso sí, Borgui está tan emocionada que ya tiene planificado una fiesta de revelación de sexo para el próximo 18 de mayo, puesto que tiene cinco meses de gestación.

“Todo lo que no pude hacer con Clara, quiero hacer con este bebé, me tiene muy emocionada”, aseguró la modelo, recordando el fallecimiento de su primera hija.