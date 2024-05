Steffi Méndez comentó detalles sobre el embarazo y parto de su primer hijo: “Cuántas mujeres critican...”

Una muy bonita etapa está viviendo Steffi Méndez, luego de haber dado a luz a su primer hijo hace sólo algunos días.

PUBLICIDAD

En este escenario, la hija del DJ Méndez abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y, como era de esperarse, la mayoría de las dudas fueron acerca de su embarazo y el parto.

Recomendados:

Una de las personas que la sigue en esta red social quiso saber acerca de la experiencia de traer a su hijo al mundo y la influencer sinceró que “nunca había experimentado tantos sentimientos juntos en un día”.

“Tuve un parto de cesárea, ya que durante mi embarazo me diagnosticaron una enfermedad al intestino grueso y por mi salud tuve que planear cesárea”, explicó Steffi.

En otro posteo, precisó que su bebé pesó 3,750 kg y midió 51 cm al nacer, así como que el parto fue en Suecia, país donde ella misma nació.

Otro cibernauta le preguntó cuánto había subido de peso y Méndez contó que 25 kilos durante el embarazo. No obstante, aclaró que tras el parto no ha verificado si ha aumentado o disminuido de peso.

Asimismo, compartió que la recuperación de la cesárea es lenta, pero que cada día está mejor.

Instagram. Steffi Méndez

Instagram. Steffi Méndez

Por qué la demora en hacer público su embarazo

Por último, Steffi Méndez dio a conocer los motivos por no hacer público su embarazo sino hasta el mes final de gestación.

“Mi vida ha sido expuesta desde muy niña (algo que elegí) y siempre me dije a mí misma que el día que fuera mamá, iba a vivir esto privado con los míos”, confidenció.

Asimismo, añadió que la decisión fue adoptada “por el simple hecho de saber cuánta maldad hay de la gente en redes sociales y cuántas mujeres critican a otras por cómo ser mamá y eso no me gusta”.

“Es una de las mejores decisiones que he tomado por lejos, aparte de tener un embarazo maravilloso, que no me arrepiento de haber ocultado. Y si lo conté, fue porque tarde o temprano se iba a saber, solo que quise que fuera a mi manera”, fundamentó Steffi.