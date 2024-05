“Eres idéntica”: Tita Ureta rinde emotivo homenaje a su madre con inéditas fotos

Aunque perdió a su madre siendo aún una niña, Tita Ureta no deja de recordarla con cariño y gratitud en cada ocasión especial. En el Día de la Madre, la reconocida personalidad de las redes sociales compartió un conmovedor mensaje y una fotografía de ella de niña junto a su querida mamá.

PUBLICIDAD

La imagen revela el asombroso parecido entre madre e hija, desencadenando una avalancha de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la increíble similitud entre ambas. “ Eres idéntica a tu madre”, “Divina igual que tu madre”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió Tita en su publicación.

Recomendados:

Saludos a todas las madres

En su mensaje, Tita extendió sus felicitaciones a todas las mamás que ya no están físicamente, pero que continúan cuidando desde el cielo. También reconoció y honró a aquellas que asumen roles maternos solas, a las que no tienen una relación cercana con sus madres o a las que enfrentan el desafío de ser mamás autónomas.

Concluyendo su publicación, Tita expresó su reconocimiento y admiración hacia todas las mujeres que desempeñan el papel de madre en sus diversas formas, brindándoles un sentido abrazo y felicitaciones en este día tan especial. Su mensaje resonó entre sus seguidores, quienes se unieron en reconocimiento y gratitud hacia todas las mamás, independientemente de las circunstancias que enfrenten.

Tita escribió lo siguiente junto a las fotos que publicó de su mamá: “Feliz día a todas las mamás que ya no están, pero nos cuidan desde lejos, a las que viven lejos hoy les haremos un homenaje en @depaseocl en @mega.tv a los que son mamá y papá, los papá y mamá o a quienes no las han saludado en vivo a las 16:30″.

“A la mamá que no despertó con el desayuno en la cama. A la mamá que no recibió mensajes de felicidades . A la mamá que materna sola. Que perdió a su mamá o que no tiene una buena relación con ella. A la mamá que pasa su primer diez de mayo siendo mamá autónoma. Te reconozco. Te abrazo. Las felicito hoy y siempre”, finalizó.