“La más fuerte, valiente y luchadora”: Trini Neira le escribió un tierno mensaje a Pamela Díaz por el Día de la Madre

Este domingo 12 de mayo es una jornada muy especial, y es que se celebra mundial el “Día de la Madre”. Es por eso, que Trinidad Neira aprovechó de escribir unas tiernas palabras a su madre, Pamela Díaz.

A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, la influencer expresó toda su admiración a “La Fiera”: “Feliz Día de la madre a la más fuerte, valiente y luchadora. Gracias por ser una inspiración, te amo mamá”.

La hija de la rostro de TV adjuntó unas fotografías recientes con su progenitora, en donde se les ve compartiendo en el concierto de Karol G y otros eventos públicos.

Trini Neira siente admiración por su madre

Cabe recordar que hace un par de días, la joven habló de su madre tras asistir al lanzamiento de “Fiera de Atenas”

“Como hija, la he visto pasar por todo. Así que claro, verla en este punto, rostro de una máquina y de muchas cosas más, es muy bacán”, dijo Trini a Página 7.

En esa línea, aseguró que Pamela “es un referentes para mí, porque yo soy una persona bien vergonzosa y mi mamá ha sido (un apoyo) increíble”.

Además, la hija de Manuel Neira se refirió a su pasión por la música, que incluso la motivó a estudiar en Estados Unidos: “Todavía no me atrevo realmente, pero por ahí va”.

“Como dije, mi mamá es un referente. Ella me ayuda harto, a sacar personalidad, me dice ‘que no te importe nada lo que digan los demás’. Así que ahí vamos, en caminito a la cima”, reconoció.

En esa línea, adelantó que ha estado trabajando en su carrera musical: “He escrito algo... hartas cositas, pero estamos viendo qué pasa realmente”.

“Ahora estoy estudiando. Espero que eso de muchos frutos, ya que también tiene que ver con ser influencer, la música y todo. Así que hay sorpresitas”, sentenció al medio ya mencionado.