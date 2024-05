“Me acaba de pegar un combo”: Conductora sufrió brutal agresión de un sujeto tras ser chocada por otro auto

Una conductora fue brutalmente golpeada después de que su auto fuera chocado en un incidente vial. La víctima, cuyo testimonio ha conmocionado a las redes sociales, compartió su experiencia a través de un video publicado en su cuenta de TikTok y replicado en medios de Valparaíso, debido a que esto ocurrió en Concón.

“Un hombre me acaba de pegar un combo y quiero mostrárselos para que me ayuden a funarlo por favor, es un abogado, la tipa, su mujer me chocó y ella lo llamó a él”, expresó la mujer en el video.

Según su relato, el incidente ocurrió cuando regresaba de comprar almuerzo junto a sus tres hijos. Una mujer saliendo de una tienda de mascotas chocó su vehículo, lo que desencadenó una discusión. La situación escaló cuando llegó el esposo de la otra conductora, quien la golpeó en el rostro.

Carabineros llegó al lugar y detuvo al agresor, pero fue liberado posteriormente. La Fiscalía está investigando el caso mientras la víctima, con lesiones visibles en su rostro, busca justicia.

El incidente fue capturado por cámaras de seguridad y por la propia víctima, quien mostró sus heridas como prueba de la agresión sufrida.

Detalles de lo ocurrido

De acuerdo a la información entrefada por Canal 24 Horas, el choque y posterior agresión se registró a eso de las 13:30 horas en Concón, luego de que la mujer regresara de comprar almuerzo junto a sus hijos.

En ese momento, otra mujer que iba saliendo de una tienda de mascotas chocó el vehículo de la afectada, quien se bajó de su auto para abordar lo ocurrido.

Sin embargo, comenzó una discusión y arribó el marido de la segunda mujer, quien golpeó a la víctima en su rostro.

“Una de estas conductoras llama a su marido y se genera esta discusión alrededor de uno de los vehículos, donde finalmente este sujeto agrede con un golpe a la otra conductora en el rostro. Cuando llega Carabineros, evidentemente esta mujer está con lesiones visibles, está con restos sanguinolentos en el rostro, y por estas circunstancias el sujeto fue detenido”, dijeron desde Carabineros que llegaron al lugar.