Pedro Pascal y Mick Jagger irrumpen en redes sociales con jocoso saludo del Día de la madre

Pedro Pascal, conocido por su papel en “The Last Of Us” y otras famosas producciones, dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una fotografía junto al legendario músico Mick Jagger, líder de la icónica banda The Rolling Stones.

La imagen, que rápidamente se volvió viral, capturó a ambos artistas en un curioso atuendo durante su participación en Saturday Night Live (SNL) el pasado mes de octubre.

En la fotografía, Pascal aparece vestido con ropa de mujer, mientras que Jagger sorprende al lucir un disfraz de monja. El actor acompañó la imagen con un mensaje de saludo por el Día de la Madre, lo que agregó aún más intriga al inusual encuentro entre ambos artistas.

El post, que alcanzó más de 45 likes en menos de 6 minutos, desató una oleada de comentarios entre los seguidores de Pascal, quienes expresaron su asombro y diversión ante la extravagante imagen. Frases como “¡Diablos señorita!”, “Mamá Claudia”, “La mejor mamá”, y “Me encanta” inundaron la sección de comentarios.

La foto hace referencia al papel que Pascal ha interpretado en dos ocasiones en SNL como Mamá Claudia Flores, una madre latina con un toque estereotípico y divertido. En esta ocasión, Jagger se unió a la diversión al interpretar a una monja y un cura durante el mismo episodio.

Además, Jagger sorprendió al público al participar en una sátira de una telenovela latina, donde interpretó el papel de un padre latino que regresa de entre los muertos para enfrentarse a sus hijos por la herencia familiar.

El episodio contó incluso con la participación del exitoso cantante Bad Bunny, y Jagger demostró su habilidad para hablar en español durante la divertida parodia que fue muy aplaudida por el público y al parecer al propio actor chileno le encantó hacer, porque ahora la trajo de nuevo a colación para saludar a las madres del mundo entero.