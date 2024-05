“Te amo y me amas, tal como debe ser”: hijo de Javiera Suárez le recitó un tierno poema en inglés a su mamá

Durante la jornada de este domingo, el hijo de Javiera Suárez le recitó un tierno poema en inglés a su mamá esto en el marco del “Día de la Madre”.

El registro fue subido por el viudo de la comunicadora, el doctor Cristián Arriagada, quien compartió el conmovedor momento que protagonizó Pedrito Milagros.

A través de su cuenta de Instagram, el cirujano contó que fue a visitar a Javiera, su fallecida esposa y mamá de su único retoño.

En el registro se ve que ambos están en el cementerio, donde le dejaron algunos regalos y muestras de cariño. Además, se oye la voz del pequeño recitando un tierno poema en inglés.

“Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that’s the way it should be”, dice el Pedrito, siendo la traducción: “Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, tal como debe ser”.

Este video conmovió a sus seguidores y seguidoras de la plataforma, quienes aprovecharon de dedicarle adorables mensajes y halagar al doctor.

“Que bien escogió Javiera al padre de su Hijo… Dios los cuide siempre”; “Pensar que Javiera demostró el más grande amor que una madre tiene por un hijo… que bueno que la memoria de ella nunca muera en pedrito y sepa que su mamá fue una valiente”; “Cada vez que publicas algo de Pedro para Javiera mi corazón se aprieta y sufro pienso en el dolor de una madre partiendo sin su bebé, eres un tremendo padre”.

Cabe recordar que Javiera falleció en 2019 tras una larga y dura lucha contra el cáncer de piel ramificado a su pulmón, hígado y mamas. Antes de su deceso, dio a luz a Pedrito y ahora Cristián se hace cargo del pequeño.