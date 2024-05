“Te voy a querer para siempre”: Jorge Zabaleta celebra los 18 años de su hija con conmovedor mensaje

El conocido actor Jorge Zabaleta emocionó a sus seguidores al compartir un entrañable mensaje en honor al cumpleaños número 18 de su hija Milagros. A través de su cuenta de Instagram, Zabaleta publicó un conmovedor video que recopilaba momentos especiales junto a su amada hija a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

“Bienvenida a la mayoría de edad, ¡finalmente 18 años!”, expresó Zabaleta en la descripción del video, reflejando el sentimiento de orgullo y alegría por este importante hito en la vida de su hija.

Recomendados:

Con humor y ternura, el actor reflexionó sobre el significado de la independencia y la libertad que ahora Milagros experimentará, aunque con la inevitable advertencia paternal de que mientras viva bajo su techo, algunas reglas seguirán vigentes.

“Hasta que no me queden fuerzas”

El mensaje de Zabaleta estuvo impregnado de amor y nostalgia, reconociendo el rápido crecimiento de su hija y la difícil tarea de dejarla volar por sí misma.

“Has crecido más rápido de lo que hubiera querido y soltar aveces se hace insoportable pero sé que es algo inevitable y que te hemos preparado y educado para que seas independiente y libre”, dice su mensaje.

“Igual quiero decirte desde el fondo de mi corazón que trataré de correr a tu lado hasta que no me queden fuerzas y lentamente me empieces a dejar atrás. Te amo desde el segundo en que sentí tu corazón y te voy a querer para siempre. Felices 18 hija mía”, confesó el actor, revelando su profundo apego y compromiso con el bienestar de Milagros.

Las palabras de Zabaleta conmovieron a sus seguidores, quienes no tardaron en expresar sus felicitaciones y buenos deseos para la joven en este nuevo capítulo de su vida.

“Qué emoción para ella”, “Qué lindas palabras”, “Muy lindo como amas a tu hija, felicidades”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación, destacando el vínculo especial entre padre e hija y la admiración por el cariño y la dedicación de Zabaleta hacia Milagros.