“Gracias por este regalo”: Mane Swett recibe emotivo detalle por el Día de la Madre

“Este día duele, pero es hermoso”. Con esas palabras Mane Swett agradeció el regalo directo al corazón que recibió de parte de sus seguidores, quienes le hicieron un cariño a su alma y le dedicaron un emotivo video por el Día de la Madre.

PUBLICIDAD

Fueron las integrantes de su fun club oficial quienes regalonearon a su ídola, durante el difícil momento que atraviesa a nivel familiar tras el fallecimiento de su padre y el dictamen judicial que permitió a su exmarido quedarse con la custodia del hijo que tienen en común, quien vivirá oficialmente con su progenitor en Estados Unidos.

Recomendados:

“Querida Manecita. Hoy en tu día, queremos honrar tu increíble fuerza y sacrificio. Has dejado todo, has luchado incansablemente por tu hijo y cada sacrificio que has hecho no ha pasado desapercibido... Eres un ejemplo de fortaleza y amor, y te mereces todo el reconocimiento y la felicidad del mundo. Juntas, superaremos cualquier desafío que se presente. ¡Feliz Día de la Madre! Hoy celebramos no solo tu papel como madre que ha sido maravillo, sino tu increíble fuerza y tu amor sin límites”, escribieron junto a un collage con distintas imágenes de la actriz y su amado hijo.

Mane agradece emotivo regalo

Tras ello, Mane replicó en sus historias el video y agradeció el cariñoso gesto.

“Gracias por este regalo. Feliz Día Mamás”, escribió.

Además, en el Instagram de su fun club reconoció que es un día doloroso, pero el apoyo de sus seguidores es reponedor.

“Gracias gracias. Profundamente gracias. Abrazo este cariño y su apoyo. Es hermoso. Este día duele, pero es hermoso”, agradeció la actriz.

Posteriormente, en su propia cuenta Swett dedicó unas palabras a las madres.

“MADRES 12 MAYO 2024. Cuando le ha permitido nacer a un niño. Cuando un ser humano sale de tu cuerpo todo cambia. Puedes caer más abajo de la tierra pero siempre puedes levantarte.No importa lo duro que sea. Te levantas y SIGUES!”

Hijo prefirió Estados Unidos

“Expresó de manera contundente y consistente su profundo descontento con su vida en Chile, su anhelo de irse y, luego, su alivio de estar en Estados Unidos” y por esto “la Corte determina que la infelicidad del niño en Chile tenía sus raíces en percepciones genuinas sobre las desventajas de su vida allí: soledad, pocos amigos, una relación materna emocionalmente distante, un padre físicamente distante, largos períodos al cuidado de niñeras y una escolarización poco inspirada”, fueron algunos de los argumentos expresados por el menor.