“Nos haces tanta falta”: Tonka Tomicic comparte nostálgico pero feliz video junto a su madre

Cantando y sonriendo. Así es el video que Tonka Tomicic compartió de su progenitora en el día donde se celebran a todas las madres. “Marujita”, como le dice de cariño canta en su idioma natal hasta que olvida la letra y comienza a reír, sacando una carcajada de su hija.

“Mi mamá! Mi mamá! Mi mamá! todo comienza y termina siempre con ella. Nos haces tanta falta y sé que estás pero de una manera diferente”, escribió la animadora junto al registro que compartió en su cuenta de Instagram, recibiendo casi 12 mil corazones y cientos de mensajes.

“Linda un abrazo tonkita yo también tengo a mi madre en la otra dimensión la extrañó mucho y se lo que ti sientes un abrazo”, comentó una seguidora, refiriéndose a la enfermedad progresiva que afecta a la memoria.

Fue el año 2020 cuando Tonka reveló que su madre padece alzheimer.

“Uno se puede morir de un momento a otro, y lo que hace la pandemia es decirte, con todas sus letras, todos los días: ‘oye, esto ya cambió profundamente, pero puede cambiar radicalmente con tus más cercanos, con tu familia, con tus seres queridos y con uno mismo. No lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente. Mi mamá tiene alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante. Ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas (…) El otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha”, argumentó.

“Es difícil porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”, dijo la modelo, sobre su madre Marija Petric.

“La extraño muchísimo”

El año 2023 también compartió un mensaje a todas las madres, en especial a su “Marujita”.

“¡Feliz día a todas las mamás!”, escribió. “Especialmente a mi mamá Marujita, Marija, mamita, mamá. Sretan Majcin Dan (Feliz día de la Mamá en croata). La extraño muchísimo, pese a que está y no al mismo tiempo”, continuó Tonka

“Disfruten de sus mamás este domingo y para los que no la tienen a su lado un abrazo”, finalizó la animadora de Canal 13.