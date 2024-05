Karol Lucero y Fran Virgilio se dedican tiernos y románticos mensajes al cumplir cinco años de relación: usuarios de redes los llenaron de mensajes

Son puro amor. Karol Lucero y Fran Virgilio cumplieron cinco años de relación y se lo hicieron saber al mundo y a sus seguidores en Instagram a través de tiernos y románticos mensajes que cada uno publicó en sus respectivas cuentas, lo que desató varios comentarios de pura buena onda para ambos.

PUBLICIDAD

De esta manera, Karol Lucero publicó un video de los viajes que han realizado, donde por supuesto, aparece el momento en París, Francia, donde le pidió matrimonio a su novia, agregando un corto, pero contundente mensaje: “Un lustro juntos. Feliz aniversario Fran Virgilio, te amo”, lo que ella contestó en la misma cuenta del empresario señalando: “Tantos lindos momentos, en ese video no están ni la mitad. Cheers por más momentos así, te amo mi amor”.

Recomendados:

En tanto, en la misma red social, Fran Virgilio también subió un video a modo de resumen de sus cinco años de relación con Karol Lucero, con quien se casará en noviembre de este año.

“5 años con él, mi novio, mejor amigo, mi safe place. Mi vida puede estar siendo un huracán, pero si estoy a su lado siento calma. Te amo hoy y siempre mi amor. Till death do us part, happy anniversary love of my life”, escribió la joven, dejando en claro que con Karol Lucero son puro amor.

Comentarios en las publicaciones

Por su parte, los seguidores de ambos no dudaron en dejar comentarios aplaudiendo los cinco años de relación de Karol Lucero y Fran Virgilio, aprovechando de desearles lo mejor previo al matrimonio.

“Chiquillos lindos cuando se casan para que me inviten”, “Me encanta que muestren sus viajes y su felicidad..hermosos..se ve que han disfrutado todo lo maravilloso que es viajar”, “Muchas felicidades y que viva el amor por siempre”, y “Me encanta verle sus fotos videos historias porque se ven tan felices el complemento perfecto el uno para el otro”, son solo algunas de las cosas que los seguidores comentaron a ambos.