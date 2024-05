“¡Me duele mucho el cuello!”: Luli llora en vivo tras chocar con otro auto en Vitacura

De una pieza dejó a todos sus seguidores esta noche Nicole Moreno, más conocida como Luli. Y es que pasada las nueve de la noche apareció a través de un Live en su Instagram donde se mostró llorando y asegurando que un imprudente médico la había chocado fuertemente.

Según se pudo ver en el mismo registro que quedó guardado en sus redes sociales, personal municipal la pudo socorrer de inmediato, instalando un cuello ortopédico en su cuerpo, ya que al parecer el choque fue bastante fuerte.

Mientras mostraba imágenes de lo que parecía ser un integrante de la seguridad municipal, la modelo fitness lloraba desconsolada pidiendo la presencia policial, ya que debían hacerle la alcoholemia al doctor al cual estaba acusando.

“ Me duele mucho el cuello, me duele la cabeza, ¿por qué se demoran tanto?” , repetía la rubia mientras era asistida por el hombre que trataba de calmarla.

Nicole también se quejaba de que el personaje que la chocó no la ayudó en nada y eso que es doctor. “Al menos por ética podría acercarse para ver cómo estoy”, alegaba. Todos sus reclamos los hacía llorando y expresando un evidente dolor.

“No puedo creer”

“Yo no puedo creer que me haya chocado un médico por detrás y que se esté demorando Carabineros, porque él tiene sus contactos y le van a hacer alcoholemia y creo que puede estar con algún grado de alcohol”, parte diciendo Luli en su video.

“Y no puedo creerlo, que no llegue Carabineros, no llega la ambulancia, no llega nadie, están coludidos (...) todo porque es un médico que se subió a su auto y me chocó y cero ética profesional, no han llegado carabineros, no ha llegado la ambulancia, solamente los de seguridad, que me han ayudado”, seguía diciendo insistentemente.

A medida que transcurre su relato y pasa el tiempo, Nicole parece ponerse cada vez más nerviosa y su llanto es cada vez más fuerte, por lo que sus seguidores la llamaban a calmarse. Sin embargo en un momento ella finaliza la transmisión dejando a todos preocupados.