Maite Orsini genera debate tras reflexionar sobre muerte de antisocial de 13 años abatido por carabinero

“Duele la indolencia generalizada, desde todos los sectores políticos y en la opinión pública”. Con esas palabras la diputada Maite Orsini reflexionó respecto a la muerte de un menor de 13 años, abatido por un carabinero durante un asalto en Estación Central.

PUBLICIDAD

“Ningún niño nace delincuente: cuando una persona de 13 años comete un delito, quienes fallamos fuimos todos, Estado y sociedad. Al hablar de seguridad, cuidar a las infancias es crucial”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Instagram.

Recomendados:

Si bien, sus palabras apuntan a la falta de apoyo y oportunidades que tienen las familias de bajos recursos, lo cual sería uno de los factores que los jóvenes opten por el camino delictual, sus palabras no fueron bien recibidas por todos sus seguidores.

“Discurso populista sin ningún tipo de solución”, “Y te acordaste de la víctima, no, por que no es tu familia”, “Hacete cargo vos que cobras millones para pa trabajar por esta sociedad y no haces nada”, fueron algunos de los mensajes en contra.

El robo que terminó con la vida de niño delincuente

Fue la mañana del martes, cuando un carabinero terminó con la vida con un antisocial que asaltaba a una mujer en Estación Central. Pero, no se trataba de cualquier delincuente, sino que de un niño de 13 años.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7:00 de la mañana, en la intersección de Alameda con Los Alerces, cerca de la estación de Metro Las Rejas. La víctima fue violentamente abordada por un grupo que intentó robarle el celular. Sus gritos de auxilio alertaron a los transeúntes.

En ese momento, un carabinero de civil que se dirigía a su lugar de trabajo intervino al percatarse de la situación. Según confesó “aparentemente uno de los sujetos mantenía un arma de fuego”. Sin dudarlo, sacó su arma de servicio y disparó, impactando al menor.