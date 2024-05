“Pensé que moría también”: La profunda tristeza de Pato Sotomayor tras fallecimiento de su madre

Una triste noticia golpeó al periodista Patricio Sotomayor, quien informó el fallecimiento de su madre producto de un cáncer. A través de un mensaje en redes sociales, dedicó emotivas palabras tras el dolor de su partida.

“Pensé que también moría, pero sé que volveremos a abrazarnos otra vez. Te amo mamá. Gracias por la compañía, respeto y muestras de tanto cariño”, escribió junto a un video con memorables recuerdos.

“Mi mamá no solo era mi mejor amiga, mi socia, mi compañera de aventuras, una dura comentarista con frases que siempre empezaban con un ‘te voy a dar un consejo, no una opinión’, pero siempre terminaban con ‘un te requiero’ o un mi guachito’”, se lee en un texto que le dedicó con cariño y admiración.

“Podrán decir que perdió la batalla contra el cáncer, pero yo les digo que no. Para mí la ganó por lejos, con valentía, con fuerza”, destacó respecto al tratamiento que realizó durante 11 años.

Además, reconoció que fue “egoísta” por quererla para él solo, puesto que ella fue quien lo protegió desde que era niño y lo llevaba a la Teletón.

Producto de ello, reconoció que esta no será una despedida, sino que más bien pensará que solo anda de viaje y que pronto se volverán a encontrar.

“Yo no me voy a despedir de ella, pensaré que está de viaje, que quizás está en el consejo de la comuna, en club de señoras o un viaje en bus. Pero algún día, cuando me dé cuenta de que todo esto es verdad, miraré en las noches al cielo y la estrella más brillante será la de ella...Hoy estamos y estoy orgulloso de ser su hijo, de enseñarnos la importancia de ser generosos con lo que tenemos”, fueron parte de sus palabras.

Distintos amigos del medio televisivo y radial le dedicaron sentidos mensajes de apoyo a Patricio Sotomayor, ante la triste partida.