Presidente Boric responde a ilustración y a usuarios que sienten “defraudados” con sus cambios de opinión: “No es lo mismo ser activista o dirigente”

“La metamorfosis” es el título que la ilustradora Javiera Ortega, más conocida en redes sociales como “Holamirona” le puso a un dibujo que ilustra los distintos cambios que ha tenido el Presidente Gabriel Boric desde que era dirigente estudiantil, pasando por su época de diputado hasta llegar a La Moneda.

PUBLICIDAD

La obra además busca graficar los cambios de discurso que ha tenido el Mandatario en estos años como Presidente, ya que incluso aparece como carabinero.

Recomendados:

“Hace una semana les pregunté por historias cuál era el mejor título para esta viñeta o ilustra y me llevé una grata sorpresa, cuanta creatividad amig@s, muchas gracias. Me llegaron más de 60 nombres muy chistosos”, comentó la ilustradora en la publicación, sin esperar que el mismísimo Presidente Gabriel Boric vería la ilustración y la comentaría.

“No es lo mismo ser activista / dirigente...”

Así, entre varias respuestas, apareció la del Mandatario, quien escribió: ”Está bueno. Desafiante pensar que puede venir a tus ojos (me imagino que el último expresa esa incertidumbre). Un abrazo”, a lo que la dibujante le respondió con un “así es Presi, manso viaje. Gracias por tu buen humor y comentario. Un abrazo”.

Luego de esta intervención, la publicación literalmente explotó en “me gusta” y comentarios, donde algunos incluso le encararon al Presidente Boric el haberlos “defraudado” con sus cambios de opinión, lo que fue contestado directamente por el Mandatario.

Presidente Boric contesta a publicación en IG

“@gabrielboric es que nos haz defraudado demasiado en esta metamorfosis”, fue lo que escribió la usuaria Melanie Bustos, a quien el Presidente Boric eligió para responder.

“Lo entiendo. No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilen@s. La diferencia en las responsabilidades implica asumir cambiar, pero sin nunca abandonar los principios. Yo no olvido porque llegamos hasta aquí aunque por diferentes circunstancias (condiciones materiales, correlación de fuerzas, disputas perdidas o errores propios), no podamos hacer todo lo que querríamos hacer. Pero hay que seguir trabajando con las convicciones firmes. Saludos”, escribió el Presidente, desatando nuevamente una ola de “me gusta” y nuevos comentarios en la publicación.

De hecho, la propia ilustradora Holamirona relató en sus historias a modo de broma que “esto llegó demasiado lejos”.

Revisa aquí la publicación de Holamirona: