“Me das asco hueo...”: Belén Mora recordó las violentas consecuencias que sufrió por apoyar el Apruebo

Invitada a Podemos Hablar, capítulo que saldrá emitido el viernes, la comediante Belén Mora, reveló las consecuencias que sufrió tras decir públicamente que estaba a favor del Apruebo, en el plebiscito de octubre del 2022.

Según contó al animador Julio César Rodríguez, su fallido paso por el Festival del Viña del Mar no fue nada comparado con lo que vivió tras manifestar su opción política.

“Después del Festival de Viña, me llegaron correos muy violentos, muy agresivos, es que yo en verdad no entendía, no sé, ‘tu hijo nació mongólico, porque eres comunista’, ‘te vi con tu hijo mongólico caminando por la costanera. No entendía el nivel de odio y de ira que debes de tener para escribirle a alguien algo así, gente que me decía que me iba a matar cuando me viera en la calle”, recordó la comediante y exparticipante de Top Chef Vip.

Incluso, reveló que un hombre la agredió cuando ella andaba con su hijo en coche.

“Me das asco hueo...”

“Un gallo me pegó en la calle. Salía del supermercado con Ponchito en coche y viene caminando una persona que hace contacto visual conmigo, a ya me va pedir una foto o algo así y me choca el hombro, una persona de tu tamaño más o menos (haciendo referencia a JC) y con más espalda y me choca el hombro fuerte y se me pone acá y me dice ´me das asco hueona’”.

Producto de ello, lamentó que nadie la ayudara y tomó conciencia del nivel “nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política”.

Además, su marido Toto Acuña, quien también estuvo invitado en PH, reflexionó respecto al machismo que habría contra la opinión de Belén.

“Siento que pueden haber hombres que pueden expresar su preferencia política, pero al ser mujer, es más castigado, no sé, es lo mismo que le ha pasado a Natalia Valdebenito, que le tiran muchas. Pero muchas haters, mucha mala onda, porque ella tiene opinión, es una mujer y da la cara y creo que es muy mal mirado todavía que una mujer tenga opinión”, sentenció.