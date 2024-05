“No quiero amor de una noche”: Emeterio Ureta aseguró que está buscando pareja para un “pololeo en serio”

Emeterio Ureta llamó la atención de los medios de comunicación tras revelar que se encontraba en una relación con una persona menor. Sin embargo, el amor no duró mucho y ahora estaría en busca de una nueva pareja.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la información sobre su relación con Ana Isabella Ríos salió a la luz a principios de mayo, en donde reveló que se encontraba de pareja con la mujer de nacionalidad colombiana, la cual tiene 45 años de edad, 33 años menor que él.

Recomendados:

Aunque días más tarde, fue el mismo “Marqués del Arrayán” quien comentó que todo se acabó: “Muy contento, se acabó el pololeo. Estoy feliz. Repito, ESTOY TOTALMENTE SOLTERO”, escribió el padre de Tita Ureta mediante sus historias de Instagram.

Ahora estaría buscando un nuevo amor y no se le ocurrió una mejor idea que buscar candidatas a través de una publicación en sus redes sociales.

¿Qué dijo Emeterio Ureta?

En primera instancia, el empresario se refirió a su quiebre con la colombiana: “Listo, salí del caso de las faldas. Polleras decimos los kuikos”, comenzó diciendo en su particular historia.

Acto seguido, comentó que no está en busca de una relación pasajera, sino que desea un romance más profundo y que no sea tan superficial. “Quiero pololear en serio y no con restaurantes caros con platos de $18.980″, expresó Ureta en la plataforma.

Posteriormente, hizo una invitación a sus seguidoras en Instagram, dando a entender que está buscando una candidata para ser su polola. “¿Habrá alguna amiguita linda con fines serios? No quiero amor de una noche”, consultó en redes.

Finalmente, Emeterio aseguró que a pesar de la mala suerte que ha tenido este tiempo en el ámbito amoroso, sigue creyendo en este sentimiento y lo seguirá buscando. “No perderé la fe. El amor verdadero volverá a mi vida”, cerró.