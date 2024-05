“Hasta que llegó el día que tanto esperé”: DrefQuila lanza su disco luego de seis años y hace emotiva publicación en Instagram para celebrarlo

“Hasta que llegó el día que tanto esperé...”, con estas palabras el cantante, productor y artista chileno Claudio Montaño Ceura, más conocido como DrefQuila, inició un extenso mensaje de agradecimiento y reflexión, al lanzar su disco de manera independiente tras seis años de intenso trabajo.

DrefQuila usó su cuenta en Instagram para realizar la publicación y reflexionar sobre todo lo que vivió en este tiempo, asegurando además que “han sido los meses más intensos de mi vida”.

En el mensaje, el artista agregó que “entre polémicas y bendiciones, el término de mi relación, los 4 fantásticos, la traición de mi exmanager, invertir todo lo que tenía en un estudio, reuniones diarias de 8 horas, aprender a escuchar para ser un mejor líder, la salida del sello, ataques de ansiedad, la sensación de que no lo iba a lograr, la convicción de que si o si lo voy a lograr pero AQUí ESTOY, a punto de hacer historia nuevamente”.

DrefQuila a sus seguidores: “No tengan miedo de hacer el ridículo”

Luego añadió que “fueron 4 años rezándole a Dios por una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, sentía que todo esto se alejaba lentamente pero al mismo tiempo le decía al cielo: “Si la puerta se vuelve a abrir aunque sea un poco la voy a patear con toda mi fuerza y Ono me van a poder sacar de aquí nunca más” y así fue. Mi primer álbum independiente después de 6 años”.

En la publicación DrefQuila también tuvo palabras para agradecer a “todos los que confiaron” en su proyecto, sumando entre ellos a su equipo, los artistas que lo ayudaron y a sus fanáticos y seguidores, sin quienes aseguró, “no hay DrefQuila”.

Finalmente, el cantante puntualizó que “esto no es solo un álbum es una mezcla de todos los sentimientos y experiencias que he vivido este último año y medio. Espero que en él puedan encontrar un lugar para volver a sentir todo por primera vez, nuevamente. Y por último: No tengan miedo de ser ustedes, no tengan miedo de hacer el rídiculo, de vestirse de colores, de decir que son los mejores, de dar su opinión y por sobretodo NO TENGAN MIEDO A SENTIR!”, cerró el músico.

Revisa aquí la publicación de DrefQuila