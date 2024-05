¿Vestido de la venganza?: Carla Jara sorprende al lucir un look a lo Lady Di en sesión de fotos

La reconocida influencer Carla Jara compartió recientemente en su cuenta de Instagram capturas de una sesión de fotos en la que se mostró con un atuendo similar al icónico “vestido de la venganza” de Lady Di. El diseño, de tonalidad negra y ceñido al cuerpo con escote de hombros caídos, fue complementado con medias negras y un collar tipo “choker” con una piedra azul en el centro.

Las imágenes, capturadas por el fotógrafo Fernando Gutiérrez, han causado revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Carla han elogiado su elección de vestuario y la comparación con la fallecida princesa Diana.

En un comentario, Carla confirmó que se inspiró en Lady Di para esta sesión, lo que generó aún más comentarios positivos y halagos por parte de sus seguidores, quienes no dejaron de comparar la situación de infidelidad que ha vivido la influencer chilena y lo ocurrido con la princesa de Gales hace más de 30 años.

El vestido de Lady Di

El “vestido de la venganza” de Lady Di se hizo famoso en 1994, cuando la princesa Diana decidió lucirlo en un evento de Vanity Fair después de que el príncipe Carlos hiciera oficial su relación con Camilla. El atrevido outfit, que mostraba su figura de forma impactante, fue catalogado como un símbolo de lo que Carlos había perdido y quedó en la memoria de todos como un momento icónico de moda y estilo.

Carla Jara ha demostrado una vez más su versatilidad y elegancia en esta sesión de fotos, confirmando su estatus como una influencer referente en el mundo de la moda y las redes sociales.

Sus seguidores no han dejado de elogiar su look y compararla con la inigualable Lady Di, demostrando que el estilo y la elegancia trascienden las décadas. Por ahora, la ex chica Mekano parece estar enfrentando de la mejor manera lo vivido con su ex pareja Francisco Kaminski, quien ahora se encuentra emparejado con Camila Andrade.