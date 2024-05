“Estamos todos consternados”: El sensible mensaje de Sergio Lagos para el equipo de ‘Socios por el mundo’

Este lunes, se confirmó el fallecimiento del fotógrafo Toni Espadas, quien se encontraba acompañando al equipo de televisión “Socios por el Mundo” en un viaje por Etiopía, África. Según información preliminar, Espadas, de nacionalidad española, fue víctima de un ataque que terminó de manera trágica con su vida.

PUBLICIDAD

La noticia conmocionó a los seguidores del programa conducido por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, y a la comunidad de comunicadores de Chile en genera, la quel reaccionó a la mala noticia.

Por eso Sergio Lagos, periodista y animador de Canal 13, expresó su pesar a través de redes sociales: “Estamos todos consternados por el lamentable incidente que ha afectado al equipo de ‘Socios por el Mundo’. Envío un abrazo lleno de amor a sus compañeros y mis condolencias por la pérdida de uno de los suyos”.

¿Quién era Toni Espadas?

Toni Espadas era un fotógrafo reconocido en el mundo de los viajes, especializado en África. Fundador de Rift Valley Expeditions, empresa dedicada a viajes al continente, Espadas tenía una profunda conexión con Etiopía, país que consideraba el más especial de África, según declaraciones realizadas anteriormente.

La trágica muerte de Toni Espadas deja un vacío en la comunidad de viajeros y comunicadores, recordando su pasión por la fotografía y su dedicación a guiar a otros por los fascinantes paisajes de África.

“Somos un equipo de expertos en África, apasionados y conocedores de los destinos.Nuestro objetivo es que el viaje que elijas sea perfecto”, dice la página web donde promocionaba sus servicios.

En su propio Instagram se puede ver cómo conocía los lugares por donde anduvo el equipo de Socios por el mundo. Toni se sacaba fotos con la gente y compartía sus experiencias en África con el ciberespacio.

“Empiezo de muy joven con dos de mis grandes pasiones: el viajar y la fotografía. Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al País Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre”, dice en la descripción de su propia página web, donde se ve que era un real aventurero.