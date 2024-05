Francisco Dañobeitía expuso preocupante situación: necesita medicamento que está completamente agotado

Durante el pasado fin de semana, Francisco Dañobeitía se sinceró respecto de su salud mental con sus seguidores en redes sociales, revelando que fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y que en estos atraviesa una difícil situación para tratarlo.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, el actor comentó que su medicación se encuentra sin unidades en las diversas farmacias nacionales.

“Experiencia personal. Neurodivergencias hermosas. Ya va un mes de abstinencia de Luvox (medicamento para el TOC)”, señaló el intérprete mediante sus historias en la plataforma.

Asimismo, aseguró que esto “es brutalmente doloroso para cuerpo y la mente, en mi experiencia, entrar y salir. Con el deporte y el apañe de los precisos se lleva ‘mejor’ ¡Ánimo y amorcito a quienes lo padecen!”.

Historia de Francisco Dañobeitía | Instagram

“La abstinencia de esta cosa es muy brutal”

Este tema despertó la preocupación de los cibernautas, quienes le pidieron que contara más detalles sobre este complicado panorama para todas las personas que ven afectada su salud mental.

“Respecto a lo que había subido del Luvox, que me parece importante hablarlo porque hay mucha gente que yo sé que lo usa para el TOC y está fuera de stock hace un rato. Es difícil encontrarlo, creo que hay en Concepción y en algunos lugares, pero nada, de repente se siente, por si esto pudiera llegar a conectar con alguien, como el peor infierno”, confesó Dañobeitía en un video, según consignó CHV Noticias.

Sobre cómo ha podido enfrentar la situación, el actor comentó que “la abstinencia de esta cosa es muy brutal, pero sudar, sudar, agua, sudor, entrenar como sea, aunque sea ir a correr, no sé, eso ayuda mucho y también entender que todas estas cosas eléctricas y malestares y pensamientos no son uno”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Francisco envió un mensaje a todas las personas que cumplen el rol de padre y que están atravesando por una situación similar.

“Y para las mamis y papis, la mejor de las ayudas es: Estar, amar y cuidar, sin hacer parte a los peques de este proceso”, cerró.