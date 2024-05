“Fui súper criticada”: Trinidad Cerda acusa censura a foto semidesnuda de Instagram y lamenta “vivir rodeada de resentimiento”

Trinidad Cerda, exparticipante del reality “Gran Hermano” y el programa “Top Chef”, de Chilevisión, realizó un duro cuestionamiento en sus redes sociales debido a la censura que recibió una fotografía suya en la plataforma digital, donde se mostró semidesnuda y tapada solamente por espuma de baño.

La imagen, que Cerda acompañó de una publicación en la que pedía a sus seguidoras sentirse “lindas” y ser ellas “mismas”, recibió variados comentarios y denuncias en la red social, que llevaron a la aplicación a bajarla de su plataforma.

Reflexión de Trini Cerda tras censura

Precisamente ese decisión de Instagram, impulsada por la gran cantidad de “críticas” que tuvo la fotografía, fue la que Cerda cuestionó en una nueva publicación. Esta vez, acompañada de una fotografía con Trinidad vestida con un pijama de seda de encaje negro.

Qué lástima vivir rodeada de resentimiento, de personas que buscan encasillarte y quitarte libertad, opinión o autenticidad — Trinidad Cerda

“Fui súper criticada por subir una foto en la tina tapando mis partes íntimas con espuma. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos decían: ‘Te como entera’; otros: ‘Me decepcionaste, Trini’; y otros escribieron desesperados: ‘Por favor, crea un OnlyFans’. Fueron tantos los comentarios de personas que discutían sobre si debiese subir una foto así o no, que Instagram decidió borrar la foto”, inició la chica reality.

Opens in new window Una de las publicaciones de Trinidad Cerda en sus redes sociales tras la censura a su fotografía semidesnuda. Fuente: Instagram @trinicerdabaeza.

“¿Qué estaba mostrando realmente? ¿Qué fue lo tan grave que hice? ¿Acaso esas señoras que me reportaron, porque casi se veía un pezon, reportan a hombres que muestran un poco más de la cuenta? Qué lástima vivir rodeada de resentimiento, de personas que buscan encasillarte y quitarte libertad, opinión o autenticidad”, prosiguió Trinidad, quien fue enfática en descartar abrir una cuenta en una aplicación de contenido sexual de pago, ya que “no me interesa, no me gusta”.

“De la misma manera como he rechazado casas de juegos online o apuestas. Son cosas que a mí en lo personal, no me identifican”, dijo Cerda, quien además cuestionó a las personas que la criticaron por publicar una fotografía para buscar la “aprobación” de los demás.

“Un hombre comentó esto: ‘Estás rica, pero no busques aprobación de esta manera, no lo necesitas (...) dedícate a subir contenido de señorita’. Ahora, si me preguntas, tengo ganas de subir una foto totalmente desnuda, solo por que quiero. No busco la aprobación de nadie”, escribió.

Opens in new window Trinidad Cerda publicó su reclamo en redes sociales. Fuente: Instagram @trinicerdabaeza.

“Me siento tan bien con mi cuerpo hoy, me encanta. Fueron años de trabajo, de superación y de terapia para llegar a este lugar, aunque aún mis inseguridades siguen viviendo abajo de mi cama, yo intento no escucharlas”, recalcó.

“Pero cada vez que tú me escribes desde el odio, el resentimiento y la envidia, es como si todas esas inseguridades volvieran y me gritaran fuerte. ‘Eres insuficiente, eres fea, él no te va a mirar, mira las manchas en tu rostro. No importa cuánto vayas al gimnasio, ese rollo no va a desaparecer, eres insuficiente’. Me tapo los oídos y me digo a mí misma en silencio, soy suficiente, soy suficiente. Y aunque a veces me cuesta creerlo (...) sí lo soy, soy suficiente”, finalizó.