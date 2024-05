“Le contesté que me matara”: Anita Alvarado recordó su pasado como trabajadora sexual en Japón

Invitada al programa Podemos Hablar de CHV, Anita Alvarado, recordó sus inicios como trabajadora sexual en Japón y los riesgos que corrió cuando tenía 18 años.

Según contó, fue una compatriota chilena quien le ofreció cambiar su condición económica del cielo a la tierra, a cambio de vender su cuerpo. La única condición que puso ella, fue que el trabajo no tuviera relación con las drogas.

A los dos días, Alvarado ya se encontraba en Japón con todo un mundo nuevo frente a sus ojos.

“Cuando tú llegas, lo primero que te hacen es teñirte el pelo, te decoloran el pelo, porque tú tienes que ser rubia ahí. Después te llevan al teatro a conocerlo, donde tú vas a participar al otro día”, contó, dando cuenta que, prácticamente, no le daban tiempo para descansar.

Tras ello, le muestran cómo es el trabajo que incluía, baile y sexo en vivo.

“En esos años dije ‘Dios mío, yo no soy capaz de hacer eso’”, recordó, destacando que ella venía de una familia cristiana.

Anita Alvarado y su pasado: “Era tráfico de blancas”

Además, las condiciones que les daban para vivir tampoco eran las mejores, puesto que debían estar hacinadas.

“Habían 37 niñas en un departamento. Lo que pasa es que van viajando de noche, tienen diferentes horarios, entonces, unas llegan y otras se van, era realmente un tráfico de blancas”, añadió.

Anita, recordó que fue ayudada por el dueño del negocio, quien era el encargado de “probar” a todas las mujeres, antes de ofrecerlas a los clientes.

“Siempre probó sexualmente a todas las niñas, e incluido yo (...) estábamos en la noche, puso una bolsa de droga en el velador y me dijo que consumiera. Yo le contesté que no iba a hacer eso, y si él quería que me matara, pero yo no iba a consumir drogas porque le tengo miedo, eso le gustó a él y me dijo ‘porque todas vienen diciendo que están por su familia y caen en la droga, por eso te voy a proteger’, y siempre me protegió ese hombre”, recordó.