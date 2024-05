“Obviamente existía una planificación”: María Luisa Godoy sufre millonario robo en domicilio

Un robo avaluado en más de cuatro millones de pesos en especies fue el que sufrió la animadora María Luisa Godoy desde su domicilio en la comuna de Vitacura. Delito ocurrido la noche del domingo, cuando un grupo de antisociales ingresó al inmueble que se encontraba son moradores.

PUBLICIDAD

Según detalló el comisario de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) suroriente de la PDI, Luis Urzúa, los delincuentes ingresaron al inmueble usando la técnica del “escalamiento”, y robaron más de cinco mil dólares en distintos objetos de alto valor y dinero en efectivo.

“En el lugar no se encontraban residentes, por lo que nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas en compañía del equipo del Laboratorio de Criminalística para determinar la individualización de los imputados y poder recuperar las especies en sustraídas”, detalló, consignó La Tercera.

La animadora del matinal Buenos días a todos de TVN se encontraba viajando desde Región de Valparaíso y fue alertada por su asesora del hogar, quien dio aviso a seguridad municipal tras descubrir que habían cortado el suministro eléctrico.

Al llegar los funcionarios comprobaron que efectivamente la casa había sido asaltada.

“Obviamente existía una planificación anterior al robo, porque se realizó un corte de luz para poder cortar el cierre perimetral, el cual es de alambre eléctrico”, agregó el comisario respecto al robo en lugar habitado.

“Estaba todo revuelto”

Según reveló la periodista, “Me di cuenta hoy día cuando volví, porque tengo que trabajar mañana en el matinal. Mi casa estaba sin luz. Justo llegó hoy día la persona que trabaja en mi casa, me llama por teléfono y me dice que estaba todo revuelto”.

PUBLICIDAD

“Yo tenía una plata, porque tenía que pagar unas cosas, y la tenía relativamente escondida. Se llevaron eso y otras cosas más que me di cuenta...Yo creo que entraron anoche. Menos mal que no había nadie en mi casa, porque nos habíamos ido a la playa”, recalcó.

Hasta el momento, no se encuentran personas detenidas.