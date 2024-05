Toni Espadas: ¿Quién era la persona que asesinaron mientras grababan ‘Socios por el mundo’?

El equipo de “Socios por el mundo”, programa conducido por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, se encuentra en shock tras el trágico asesinato de Toni Espadas, guía local de la producción en Etiopía, quien fue contratado para que los llevara por el lugar que se sabe es hinóspito y muy diferente al mundo occidental que conocemos.

Toni Espadas, fotógrafo y viajero de origen español se dedicaba con pasión al asesoramiento de producciones turísticas, había abierto su agencia en Barcelona para organizar viajes a diferentes países africanos, entre ellos Etiopía.

“Somos un equipo de expertos en África, apasionados y conocedores de los destinos.Nuestro objetivo es que el viaje que elijas sea perfecto”, dice la página web donde promocionaba sus servicios.

En su propio Instagram se puede ver cómo conocía los lugares por donde anduvo el equipo de Socios por el mundo. Toni se sacaba fotos con la gente y compartía sus experiencias en África con el ciberespacio.

“Empiezo de muy joven con dos de mis grandes pasiones: el viajar y la fotografía. Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al País Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre”, dice en la descripción de su propia página web, donde se ve que era un real aventurero.

Terrible destino

El terrible suceso ocurrió mientras el equipo grababa a la tribu Mursi en Etiopía, donde Toni desempeñaba un papel fundamental como guía local. La noticia ha causado conmoción en el equipo de “Socios por el mundo”, quienes se encuentran recibiendo apoyo emocional ante esta trágica pérdida.

Por el momento, el consulado chileno está haciendo las gestiones necesarias para resguardar al equipo chileno y brindarles el apoyo necesario en esta difícil situación.