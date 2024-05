“Lo usan las Kardashians”: Coté López sorprendió al revelar novedoso procedimiento estético al que se sometió

La reconocida influencer Coté López dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al revelar que se había sometido a un tratamiento estético tan popular como el que utilizan las Kardashian: el láser Morpheus. Como explicó en sus redes sociales, este innovador procedimiento promete estirar y rejuvenecer la piel de una manera sorprendente.

“Se acuerdan de que en diciembre les había dicho que no me podía tomar fotos para Navidad porque me había hecho un láser”, parte diciendo López en un video que subió a sus redes sociales.

En su reciente publicación, Coté explicó que se sometió a este láser en todo su cuerpo, con el objetivo de tensar y apretar la piel. Según la empresaria, el láser Morpheus es utilizado por las Kardashian y es considerado como un procedimiento muy efectivo y beneficioso.

“Yo no me acordaba como se llamaba, y me preguntaron para qué era y todo, y yo les dije que era para apretar y tensar la piel, y me lo hice en todo el cuerpo”, explicó.

El mismo doctor explicó el procedimiento

Ante la curiosidad de sus seguidores, Coté López se reunió con el cirujano plástico Cristián Sepúlveda, quien fue el encargado de llevar a cabo el procedimiento en diciembre pasado y grabó con él un segundo video para dar detalles del tratamiento.

Según el experto, el láser Morpheus es una máquina aprobada por la FDA que trabaja desde el interior de la piel hacia el exterior, utilizando microagujas para tensarla de manera profunda y eficaz.

“¿Cómo lo hace? Con unas microagujas, que se meten en la piel, en la capa más profunda, entonces lo que hace es cruzar la piel y entregar la energía desde adentro hacia afuera, entregan la energía desde afuera hacia adentro. Cuando uno requiera más energía, esta ya se ha ido disipando”, fueron las palabras exactas del doctor.

En comparación con el láser tradicional, el láser Morpheus ofrece la ventaja de entregar la energía de manera más efectiva y duradera, lo que lo convierte en una opción innovadora y efectiva en el mundo de la estética.

Sin duda, Coté López ha sorprendido una vez más al compartir su experiencia con este novedoso procedimiento estético.