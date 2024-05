“¿Nadie le avisó que iba a llover?”: Periodista de CHV recibió ola de críticas por entrevistar a joven con chalas bajo la lluvia

El trabajo del periodista de Chilevisión, Max Frick, ha generado una ola de críticas en redes sociales luego de realizar una entrevista a un transeúnte que caminaba bajo la lluvia con chalas.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió a las 13:15 de este lunes, cuando Frick cuestionó el vestuario del joven, preguntando si nadie le había avisado que iba a llover o si lo mandaron a comprar.

“¿Nadie le avisó que iba a llover? ¿Lo mandaron a comprar?” son algunas de las preguntas que hizo el periodista y que se pueden escuchar en el video viralizado en redes sociales y que está generando furiosos comentarios de los cibernautas que lo critican, pero también a los periodistas en el estudio que hablaban con él.

Risas y agua

En el video viralizado en redes sociales se puede ver al periodista mostrando con su cámara los pies del joven y mostrando el charco de agua que se había formado a orillas de la calle.

Además, las risas de los conductores Patricia Venegas y Patricio Angulo también fueron advertidas por los televidentes mientras se transmitía el suceso y fueron duramente criticadas por las y los cibernautas.

“Lo toman todo como un chiste, desubicados. Y en el estudio lo hacen aún más un chiste, esto se puede catalogar como una humillación pública”, comentó un usuario de la red social X, llamada antes como Twitter.

“Que pena que se hagan la burla del joven porque no tiene puesta zapatillas y no piensan por un minuto que posiblemente no tenga por eso usa sandalia”, “reírse de un niño es vergonzoso”, son solo algunos de los comentarios.

Cabe destacar que Max Frick ya había sido objeto de polémica en el pasado, especialmente por su cobertura del asesinato de la comunicadora social, Francisca Sandoval, que generó 10 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). A pesar de esto, se determinó que la cobertura se ajustó a la normativa vigente.