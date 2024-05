De Lisandra, Jordi a Kel Calderón: Los famosos que alucinaron con los viajes de Claudio Iturra

“Un viaje maravilloso que hicimos a las Torres del Paine. Me ayudó mucho, en muchos sentidos”, “¡Un día muy especial para mí! La visita a la casa de la Virgen María ha sido un Highlight de este viaje”, “De vuelta a casa. Un poco más pelucón, barbón, con más experiencia, con emociones mezcladas, con tanto para pensar. Con tanto por vivir”.

Tres frases, de tres personas distintas, pero con algo en común. Vivieron una experiencia de vida fascinante, gracias a los viajes que realizaba el periodista Claudio Iturra, quien falleció de manera sorpresiva este jueves, a los 43 años de edad.

Los recuerdos pertenecen a Carla Ballero, Lisandra Silva y Jean Philippe Cretton. Algunos de los famosos invitados por la agencia Masai Travel, cuyo nombre proviene de una tribu de Kenia, que significa “nómade”. Tal como se sentía Iturra viajando por todo el mundo.

Al igual que ellos, fueron varios quienes disfrutaron de distintas aventuras que, lejos de ser turísticas, eran verdaderos viajes de autoconocimiento al compartir con otras culturas.

Famosos vivieron viajes alucinantes

Jordi Castell también tuvo la suerte de conocer las costumbres de otros países, dejando por completo el glamour y los brillos de las cámaras, al menos, por un par de semanas.

“No tengo conciencia de haber hecho un viaje que me haya hecho pensar y cuestionarme tanto los fantasmas y los prejuicios que siempre tuve con la cultura y educación y con la forma de comunicarme, los indios son gente, hay seguridad, no hay maldad, hay facilidad de comunicación, es gente muy agradable” mencionó Castell.

Además, destacó que “cada día me siento con menor autoridad de juzgar a nadie, qué atroz tener que llegar hasta acá para darme cuenta cuánto me equivoqué y cuanto me queda por construir”, reveló el panelista de TV+.

Además de ello, Kel Calderón y su madre Raquel Argandoña también fueron parte de las travesías extremas.

“Yo quedé alucinada con el viaje. A Claudio obviamente lo había visto en televisión, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar, y fue muy entretenido. Todo lo sabe, todo lo ha recorrido; de todas las religiones, conoce todos los animales. Entonces, es muy grato tener a alguien tan informado viajando contigo. Tiene una logística probada de viaje. Sabes que no vas a quedar botada, que todo funciona como debería funcionar”, destacó en aquella oportunidad la abogada.