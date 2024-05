“Ese gesto...”: Jean Philippe Cretton recordó noble petición que lo marcó de Claudio Iturra tras viaje a la India

En noviembre del año 2023 Jean Philippe Cretton estaba en el ojo del huracán, tras el video que se filtró besando a otra mujer cuando, se suponía, aún estaba en pareja con Pamela Díaz. Con todo el asedio mediático, el animador recibió un generoso apoyo de parte de Claudio Iturra, el periodista de 43 años que este jueves falleció producto de un infarto al corazón.

Según recordó el exconductor de Podemos Hablar de CHV, hubo un noble gesto de Iturra que lo marcó y dejó una huella en él, cuando lo invitó de manera totalmente desinteresada a viajar por la India.

“Hay una anécdota que refleja en cuerpo y alma y lo que Claudio ha hecho en general. El año pasado, cuando las cosas estaban mal, recibo un llamado sorpresivo de Claudio y me dice ‘oye flaco yo encuentro que erís un buena onda y me da lata lo que te está pasando. Te quiero ofrecer una invitación que yo creo que te va a cambiar la forma de ver las cosas en varios aspectos”, recordó Cretton.

Tras ello, confesó que hubo un mensaje en particular que lo marcó profundamente.

“Me dijo algo que me quedó dando vueltas. Me dijo ‘yo no quiero que subas fotos, videos ni entiendas esta invitación como canje publicitario. Lo que quiero es que descubras otra forma de pensar y te quiero pedir solo un favor en especial’”, relató JP al matinal Contigo en la mañana.

Jean Philippe recordó noble gesto de Iturra

Además, le pidió un curioso favor, para mantener el legado.

“’Así como yo te estoy entregando esto desde una buena energía, me gustaría que hagas lo mismo con cualquier otra persona. Si alguien en algún semáforo te pide una moneda, tú se la entregas. Que esta buena energía siga fluyendo y circulando en todas partes”.

“Creo que ese gesto refleja totalmente la espiritualidad que tenía Claudio. Y yo quedé muy para adentro con eso. No pedía nada a cambio, sino que siguiera fluyendo la bondad”. destacó Cretton.