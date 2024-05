Chileno se volvió éxito viral al cruzar calle inundada haciendo la rueda: “La aprendí a hacer en el colegio”

Las intensas lluvias que cayeron sobre la capital durante estos últimos días, dejaron muchas calles anegadas y verdaderos lagos y ríos, que le complicaron la vida a ciento de personas, que vieron sus hogares inundados y a otros, con dificultades de desplazamiento. Pero hubo uno, que le hizo frente de manera viral.

PUBLICIDAD

Hay un video que está circulando en redes sociales, en el que se ve a un hombre cruzando una calle haciendo la rueda, como si fuera todo un Tomás González.

El protagonista de este registro es Diego Duncan, que en conversación con LUN, explicó cómo logró hacer estas piruetas para cruzar la calle Alaska, de la comuna de Maipú.

Todo para proteger las cervezas

“Aprendí a hacer la rueda en el colegio. A veces la hago en el parque, para enseñársela a mis hijos, pero ellos no me pescan”, aseguró.

Y es que Duncan salió junto a su amigo - que lo grababa- a comprar cervezas, y ya al regresar se encontraron con el tremendo lago en el que se había convertido la arteria. Para evitar mojarse y de paso, proteger las botellas, es que Duncan se las empezó a lanzar a su amigo una por una y cuando ya la operación logística terminó, decidió hacer la pirueta, mangas arriba.

“Pensé en cruzar de un salto, pero me podía caer y mojar igual, así que me lancé no más”, dijo el protagonista del video.

Rogelio Marileo, su amigo y quien grabó el video, sostuvo que la gente presente en el lugar “lo aplaudían y le gritaban ‘dale Tomás González’. Fue muy divertido, la gente se reía”.

Las redes se rinden

“Cuando decían que educación física no sirve para la vida”; “un profesional, no se le cayó ni el gorro 10/10″; “podrán cuestionar sus métodos pero no sus resultados jaja”; “5 palabras: crack”, son parte de los comentarios.